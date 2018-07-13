Ахметжанов: Система «Заңдылық» позволит судьям не допускать ошибок

Готовая программа, подаренная суду, а мы не слышим - Асанов.

Заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов рассказал сегодня на расширенном заседании судей, как часто в республике ошибаются прокуроры и судьи, передает корреспондент Zakon.kz.

«Ни для кого не секрет, что наши прокуроры зачастую в суде превращаются в дежурных государственных обвинителей. Соответствующее отношение к такому прокурору и у судей. Гособвинитель, к сожалению, сегодня стал как атрибутикой. Есть суд, есть подсудимые, есть сторона защиты, должен быть и прокурор. Это мы понимаем, есть недостатки и будем исправлять. Для них мы создали специальную систему «Заңдылық». Это совместный с Верховным судом наш проект - хороший помощник прокурорам и судьям», - сказал Ахметжанов.

Суть работы системы: в нее вводится позиция гособвинителя, затем загружают суть оглашённого приговора. После чего «Заңдылық» автоматически сверяет соответствие решений норм УК и УПК и подсказывает возможные ошибки.

«Работа этой системы вывела на качественный уровень анализа, но на местах в половине случаев наши прокуроры не пользовались программой. Из-за этого позиция прокуроров была неверной, неправильно были ориентированы суды. В других случаях сами прокуроры не могли отстоять свою позицию, когда они правильно говорили, но суд принимал противоположное решение», - сказал он.

Заместитель Генпрокурора отметил, что в их ведомстве уже наведен порядок, и прокуроры строго отвечают за допущенные нарушения. Так, он перевел разговор на нарушения, допущенные судьями в судебных актах.

«Нам все равно приходится исправлять в кассации элементарные ошибки судебных актов. Это 70%. То есть ответственность и на судьях. У нас не было цели оценивать их работы, мы получали из базы списки дел и гособвинителей, волей-неволей такой реестр есть и на судей. Система позволяет разбивать ошибки по регионам, из них программа определяет, где больше всего нарушений. Это пять судов», - сказал он.

Один из них - Алмалинский районный суд Алматы. Наибольшее число исправленных приговоров у судьи Иманкулова.

«К примеру, по делу Манапова нарушены правила по назначению наказания. Ему дали 6 лет с конфискацией, что исправил Верховный суд по кассации. Суд первой инстанции не учел требования статьи 55, 56, согласно которым максимальные срок наказания не мог превышать 4 года. Также была назначена неверная конфискация», - привел он данные по одному из нарушений этого судьи.

По мнению Ахметжанова, если бы судьи использовали систему «Заңдылық», то ошибок можно было избежать.

«Здесь (судьи – от авт.) не послушали и позицию государственного обвинителя, и апелляцию проморгали. И вот такие элементарные ошибки мы исправляем в Верховном суде», - добавил заместитель генерального прокурора РК.

Он также напомнил, что в декабре 2017 года было принято нормативное постановление о конфискации в связи с массовыми нарушениями в этой области. Это, по его словам, дало положительный эффект. Назначение конфискациЙ снизилось в 5 раз. Только в Астане число сократилось с 477 до 36.

«По 90 делам нет доказательств о преступном происхождении (денег, недвижимости и т.д. – от авт.). Но уже есть свежие дела. В Павлодаре половина кассаций связана с неправильным применением конфискации и статьи 55», - заключил Ахметжанов.

Председатель Верховного суда Жакип Асанов предложил посвятить этой теме отдельное обсуждение и поручил уголовной коллегии сделать это в режиме онлайн с участием всех председателей областных судов.

«Мы не слышим прокуратуру. Судебная система не слышит Генпрокуратуру. Уже два года как разработали эту IT-программу. В прошлом году надо было делать звонок - 550 протестов удовлетворены Верховным судом. Такого никогда не было. Это столько сколько за последние 8-9 лет. Неужели это несерьёзный сигнал? Готовая программа, подаренная суду, а мы не слышим. Почему? Потому что амбиции, потому что считаем, что мы лучше всех знаем. Не надо нас учить. Вот эти амбиции мешают нам решать государственные вопрос», - прокомментировал выступление Асанов.

Он добавил, что до тех пор, пока судьи не справятся со своими амбициями, не будет никаких улучшений в работе.

«В прошлом году 550 протестов удовлетворено, в этом году 200. Я еще раз говорю, в самые лучшие годы было не более 40. Дело не в количестве, а в том, что за каждым протестом – люди и их интересы. Потому что мы их не слышим, они идут в прокуратуру, оттуда мы получаем протест. Поэтому Абай Жамбылович, делайте выводы, - обратился Асанов к председателю уголовной коллегии Верховного суда. - Марат Муратович, ваш доклад, пожалуйста, передайте, я еще раз поручаю моим коллегам, в ближайшее время эти все цифры надо внимательно рассмотреть», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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