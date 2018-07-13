Кожамжаров: Гуманизация не ухудшит криминогенную ситуацию

Ежегодно преступность, в том числе и рецидивная, снижается на 7–10%.

Стратегическая цель Казахстана войти в число 30 наиболее развитых стран требует, наравне с другими факторами, решения комплекса задач по совершенствованию уголовной политики и модернизации системы обеспечения общественной безопасности, созданию оптимальной модели судопроизводства и усилению защиты прав и свобод человека. Эта работа осуществляется при активном участии Генеральной прокуратуры. В связи с этим «Казахстанская правда» обратилась к Генеральному прокурору РК Кайрату Кожамжарову с просьбой рассказать о мерах по укреплению верховенства права и перспективах дальнейшего развития правозащитных механизмов.

– Глава государства в своем Послании на текущий год перед правоохранительными органами поставил задачу по дальнейшему укреплению гарантий прав граж­дан, обеспечению верховенства права и гуманизации уголовного закона. Кайрат Пернешович, хотелось бы знать, что конкретно сделано в этом направлении?

– В Казахстане активно идет процесс модернизации уголовно-правовой сферы. Такая работа ведется поэтапно и системно. Новые подходы позволили снизить репрессивность уголовного процесса, укрепили гарантии прав граждан, вовлеченных в орбиту уголовного процесса.

Чтобы у читателя было цельное видение, я хотел бы добавить не­много ретроспективы. Казахстан унаследовал слишком суровую советскую систему правосудия. В начале 90-х по тюремному населению наша страна занимала третью позицию в мире, уступая лишь США и России. Естественно, эту проблему надо было решать. Такое положение сулило излишнюю криминализацию и даже маргинализацию значительной части населения нашей страны.

Благодаря политической воле Главы государства в стране произошли очень важные правовые, экономические и структурные реформы, позволившие избавиться от статуса «страны лагерей». По опыту стран – участниц ОЭСР в 2015 году полностью обновлены Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы. За счет введения института следственного судьи усилен судебный контроль. Действия следователей, затрагивающие права и свободы человека, теперь санкционируются следственными судьями, раньше это было полномочием прокуроров.

Освобождение от ответственнос­ти в связи с примирением стало обязанностью органа уголовного преследования, раньше было правом. Расширилась сфера применения альтернативных видов наказаний. Изменилась практика досрочного освобождения – теперь суд выпус­кает, если осужденный отсидел определенный срок, загладил ущерб и не нарушал порядок в тюрьме.

Значимые для модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности поправки внесены законом от 21 декабря 2017 года по инициативе самого Главы государства. Его особенностью стало повышение состязательности сторон в уголовном процессе, расширение полномочий адвокатов, сокращение оснований ареста, сроков задержания подозреваемых с 72 до 48 часов, в том числе несовершеннолетних до 24 часов, а также ограничение ареста по экономическим преступлениям. Это важно, так как уменьшает возможности для давления на человека в рамках уголовного дела.

Все процессуальные санкции, которые раньше давала прокуратура, окончательно переданы следственному судье, что соответствует Концепции правовой политики до 2020-го и Плану нации «100 конкретных шагов». Внедрено электронное расследование уголовных дел. Такой формат минимизирует фальсификацию доказательств и различные нарушения законнос­ти. На сегодня заведено 4 тысячи электронных дел. Расследование завершено по 2,5 тысячи, направлено в суд 1,8 тысячи дел. Судами рассмотрено 1,3 тысячи дел.

Все эти меры в комплексе благоприятно отразились на усилении гарантий прав граждан в уголовном процессе. Так, существенно снижены риски пыток и жестокого обращения с задержанными. 83% задержанных водворяются на срок не более 48 часов. Численность арестантов по расследуемым уголовным делам сократилась на 1 500 человек.

Эта работа продолжается. Буквально на днях Главой государства подписан новый закон, направленный на снижение репрессивности Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Согласно его концепции изоляции подлежат только те, кто реально опасен для общества. К другим, кто совершил ненасильственные преступления, будут применяться наказания, не связанные с изоляцией.

Особенностью закона является расширение сферы применения альтернативных мер наказания. Общественные работы как альтернатива вводятся по 258 составам. Ограничение свободы – по 11 тяжким преступлениям против собственнос­ти, экономики и должностных преступлений. В 2 раза увеличивается порог значительного, крупного и особо крупного ущерба. Снижаются штрафы и увеличиваются сроки их уплаты с 6 месяцев до 3 лет. Сокращаются сроки и основания ареста, а также верхний порог лишения свободы по 36 составам.

Проводимые реформы в нашей стране положительно оцениваются экспертами европейских инс­титутов. В мае текущего года это сделали депутаты Европейского парламента в ходе своего визита в Казахстан. Ведь именно благодаря таким системным преобразованиям количество заключенных в стране за 27 лет сократилось на 66 тысяч. Закрылись 8 колоний, на обслуживание которых ежегодно тратилось 12 миллиардов тенге.

Сейчас в местах лишения свободы находятся 33 800 человек. В Тюремном индексе Казахстан занял 82-е место, опережая Сингапур, Израиль и такие страны Евросоюза, как Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Польша и Словакия.

– Действительно, результаты впечатляют. Но вокруг гуманизации много споров. Не повлечет ли она ухудшение криминогенной ситуации в стране?

– Я ждал этот вопрос. Нет, гуманизация не ухудшила и не ухудшит криминогенную ситуацию. Посудите сами. Ежегодно преступность, в том числе и рецидивная, снижается на 7–10%.

Секрет в том, что гуманизация не коснулась опасных преступников. Мы не снижаем наказание педофилам, убийцам, экстремистам, террористам и бандитам. Их ответственность осталась такой же строгой, как и раньше. На них не распространяется амнистия. Они не могут быть освобождены от ответственности в связи с примирением, раскаянием, истечением сроков давности. К тому же экстремисты и террористы, если их преступления повлекли гибель людей, а также педофилы не подлежат досрочному освобождению. А последние подлежат еще и химической кастрации.

Как видите, наиболее опасные преступники не попали под гуманизацию. С другой стороны, у гуманизации есть свой мультипликативный эффект. Она оздоровляет общество. Ведь основную массу рецидивов мы получали за счет влияния на людей криминальной субкультуры в тюрьмах. Они выходили оттуда иждивенцами и не могли адаптироваться в обществе.

Теперь оступившихся сограждан мы стараемся вернуть в общество – ресоциализировать. Для этого с начала 2017 года внедрили 4 вида пробации. Досудебная, приговорная, пенитенциарная и постпенитенциарная. То есть такой категории населения государство оказывает социальную помощь с первых дней расследования преступления. Дает образование, устраивает на работу, помогает найти жилье, приводит в порядок личные документы, оказывает психологическую и медицинскую помощь. Но если они не сделают выводы и нарушат наложенные на них ограничения, суд может заменить им наказание на более строгое. Кстати говоря, пос­ледний закон как раз таки усиливает ответственность досрочно освобожденных. Теперь вдобавок они рискуют своей свободой, если будут употреблять спиртные напитки или наркотики.

Нельзя не отметить и внешнеполитическую пользу гуманизации. Видя гуманные условия содержания заключенных в нашей стране, развитые страны с охотой заключают договор о взаимном обмене заключенными. Так мы можем вернуть на родину своих граждан, заключенных в тюрьмах иностранных государств, или призвать к ответу скрывающихся за границей преступников.

– Раз уж мы заговорили про условия содержания заключенных, расскажите, какова ситуация в пенитенциарных учреждениях?

– Эта проблема, набившая оскомину всем. Основные фонды пенитенциарных учреждений морально устарели на 90%. Есть колонии XVIII века постройки. Да, преступники заслуживают строгого наказания. Для этого их лишают самого драгоценного – свободы. Но условия их содержания не должны быть дополнительным наказанием. Они не должны унижать достоинство человека. Это вытекает из требований Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, которое ратифицировано Казахстаном.

В текущем году мы приложили немало усилий для решения этих проблем. В апреле текущего года рассмотрели их на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры с участием Совета безопасности и заинтересованных государственных органов. Наши предложения по модернизации пенитенциарной системы и приведению ее в соответствие с международными стандартами нашли поддержку у Главы государства и в Совете безопасности. Правительство уже завершает разработку «Дорожной карты развития».

В первую очередь планируются мероприятия по переходу колоний на камерный тип содержания. По международному стандарту каждый осужденный должен содержаться в отдельной камере. Предполагается поэтапно реконструировать жилые блоки действующих колоний под международный стандарт. Кроме того, будут созданы условия для отбывания наказания осужденными по месту жительства. Планируются меры по цифровизации исполнения наказания, что обеспечит прозрачность самого процесса.

– Кайрат Пернешович, Вы затронули тему жестокого обращения. Мы, журналисты, нередко сталкиваемся с историями о пытках и злоупотреблениях со стороны тех, кто, наоборот, должен стоять на страже закона. Какие меры приняты в этой части?

– Да, к сожалению, на практике случается такое. Поэтому нами совместно с правоохранительными органами в этом направлении ведется наступательная работа.

Во-первых, усиливаем ответственность за пытки и повышаем гарантии защиты жертв пыток, которые зачастую находятся в зависимом положении от обидчиков. Чтобы не было давления на них во время расследования, в Уголовный кодекс новым законом, о котором я говорил выше, внесены поправки. Теперь по пыткам запрещено освобождать от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим либо деятельным раскаянием.

В январе текущего года принят Закон «О Фонде компенсации вреда потерпевшим». Теперь государство выплачивает денежную компенсацию жертвам пыток. Закон вступил в действие с 1 июля. Кстати, компенсация полагается также несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия, получившим тяжкий вред здоровью и родственникам погибших.

Во-вторых, с участием европейских экспертов принимаются организационные и практические меры по превенции пыток и защите жертв.

В стране открыто более 500 прозрачных стеклянных кабинетов для допросов с видеофиксацией. Внедрен электронный учет лиц, доставленных в полицию. Это позволило сократить на 10% жалобы на действия и решения органов уголовного преследования и в 2 раза – число необоснованных доставлений граждан в здания правоохранительных органов. На основе Стамбульского протокола Академией правоохранительных органов разработана методика расследования пыток. Работа в данном направлении продолжается.

– Так получается, что мы от одной темы плавно переходим к другой. Вы несколько раз кос­нулись темы цифровизации. Меня, как человека со стороны, интересует, почему прокуратура занимается этим и какую цель при этом она преследует?

– Действительно, на первый взгляд может показаться странным, что надзорный орган занимается цифровизацией. Но на самом деле это необходимость. С 1997 года в прокуратуре аккумулирован полный спектр цифровых данных, связанных с деятельностью органов уголовного преследования, прокуратуры и суда. Он автоматизирован. Есть информационные системы и аналитические инструменты, обеспечивающие работу госорганов. Учитывая именно эти стартовые позиции органов прокуратуры, Глава государства поручил перевести правоохранительную деятельность на новый уровень работы в цифровом формате.

Главное преимущество цифровизации – это обеспечение прозрачнос­ти автоматизируемых процессов. А где прозрачность, там и порядок. Именно отсюда вытекают наши цели. Мы хотим обеспечить законность в сферах судопроизводства, деятельности правоохранительных и иных государственных органов посредством цифровизации процессной работы.

В рамках программы «Цифровой Казахстан» нами реализуется 5 проектов. Автоматизируются уголовный и административный процессы, сферы проверки субъектов бизнеса и рассмотрения обращений граждан. Все они направлены на обеспечение надежной правовой среды и неукоснительной защиты прав и свобод граждан, интересов юридических лиц и государства.

В частности, цифровизация уголовного процесса позволит в онлайн-режиме осуществлять эффективный надзор и ведомственный контроль за уголовными делами. Обеспечит доступ участникам процесса. Электронный формат ведения административного процесса не допустит неправомерных решений органов, сократит ошибки и, как следствие, число жалоб от участников процесса. Система контроля за проверками субъектов малого и среднего бизнеса исключит неправомерные действия со стороны контролирующих госорганов и усилит защиту бизнесменов. Графики проверок будут составляться в электронном формате. Система «Е-обращения» обеспечит конт­роль за рассмотрением госорганами обращений граждан, позволит осуществлять качественную оценку их деятельности.

Аналитический центр является инструментом глобальной оценки состояния преступности в стране и ее профилактики. Системой могут пользоваться не только прокуроры, но и местные исполнительные органы для правильной расстановки приоритетов по улучшению ситуации в регионе.

– На днях в Генеральной прокуратуре прошло заседание коллегии по итогам работы в первом полугодии. Каковы результаты?

– Я считаю, что органы прокуратуры приняли действенные меры по защите конституционных прав граждан и интересов государства. В сфере общественных интересов с начала года прокуроры защитили права 3 миллионов граждан. По нашим актам в 6 регионах страны снижены тарифы на коммунальные услуги. 2 миллионам потребителей возмещено 7 миллиардов тенге.

Например, в Алматы и Алматинской области для 800 тысяч потребителей снижен тариф на электроэнергию с 16,9 тенге до 16,3 тенге. Для 6,5 тысячи жителей южного мегаполиса снижены цены на водоснабжение со 152 до 55 тенге. В Костанае и Рудном для 10 тысяч садоводов снижен тариф на электричество с 24 до 19 тенге. Сейчас принимаем меры к возврату излишне уплаченных 20 миллионов тенге.

На предприятиях с вредными и опасными условиями труда выявлено более 27 тысяч нарушений трудового законодательства, норм промышленной, санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопасности. Погашены долги по зарплате на сумму 430 миллионов тенге.

В ходе участия по гражданским делам защищены интересы государства на 15,6 миллиарда тенге. К примеру, по моему протесту отменены незаконные судебные акты об освобождении букмекерской конторы OLIMPKZ от уплаты налога на игорный бизнес почти на 2 миллиарда тенге. На сегодня налог уплачен.

В сфере надзора за законностью досудебного расследования усилия надзора в первую очередь направлены на защиту прав граждан, вовлеченных в уголовный процесс. Прокуроры освободили 423 граж­данина из служебных кабинетов правоохранительных органов и изоляторов временного содержания. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.

В феврале нынешнего года состоя­лось заседание Координационного совета правоохранительных органов по вопросам снижения реп­рессивности уголовного процесса. Благодаря этому стали больше применять альтернативные меры пресечения. Количество подписок о невыезде увеличилось в 7 раз, домашнего ареста – в 2 раза.

По линии надзора за законностью вступивших в силу приговоров нами рассмотрено 2 700 жалоб. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По ним изучено 1,2 тысячи уголовных дел.

В итоге Верховный суд по моим протестам изменил 269 приговоров, оправдал 12 человек, из них 3 провели в колониях от 1 до 7 лет. 223 осужденным смягчены наказания.

Кстати, здесь вынужден вернуться к теме цифровизации. Нашими сотрудниками без каких-либо расходов из бюджета разработана аналитическая система «Заңдылық». В ее создании активное участие принимал Верховный суд.

Уникальность системы в том, что она распознает все нормы Уголовного кодекса и по ним автоматизировано проверяет законность приговоров. За полтора года работы система помогла нам выявить более 700 необоснованных приговоров. Суд удовлетворил по ним наши протесты. Эта цифра сопоставима с предыдущими 10 годами, вместе взятыми.

По итогам заседания коллегии мы определили проблемные зоны, над которыми нам предстоит работать. Прокурорам дан ряд поручений.

– Кайрат Пернешович, а какие дальнейшие перспективы развития правоохранительной сферы?

– Сегодня Казахстан в мировых рейтингах демонстрирует позитивную динамику по обеспечению верховенства права. Согласно международному Индексу верховенства права наша страна заняла 64-е место из 113. По сравнению с 2016 годом мы улучшили позицию на 9 пунктов.

Но, несмотря на произошедшие значительные позитивные изменения, нам есть еще куда совершенствоваться. В уголовном процессе все еще присутствует обвинительный уклон. Поэтому дальнейшая модернизация уголовно-правовой сферы и улучшение механизмов защиты прав человека и частной собственности предусмотрены в Стратегическом плане развития страны до 2025 года.

Продолжим укреплять в уголовном судопроизводстве принципы состязательности сторон. Сейчас по поручению Главы государства мы изучаем передовой опыт стран ОЭСР, в том числе Германии, которая по индексу верховенства права находится в первой десятке стран.

Реализация этих и других стратегических задач обеспечит дальнейшее утверждение в Казахстане принципов правового государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!