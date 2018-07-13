Асанов: Самая кричащая проблема судебной системы – аномальная нагрузка

За пять лет объем работы судей вырос в 2 раза.

Самая кричащая проблема судебной системы Казахстана – аномальная нагрузка. Об этом сегодня на расширенном совещании судей сказал председатель Верховного суда Жакип Асанов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Каждый год госорганы передают судам свои функции. Это уже сколько лет продолжается? И в то же время у них функции сокращаются, но штаты остаются такими же, а количество судей не увеличивается, но работа растет в разы», - сказал он.

За пять лет объем работы судей вырос в 2 раза – с 1,4 млн дел и материалов до 2,7 млн в 2017 году.

«Это же ненормально, как мы можем требовать качества при такой нагрузке? В Алматы, в Астане судьи плачут, говорят – по 15-20 решений выдают за один рабочий день», - добавил Асанов.

По его данным, в этом году количество рассматриваемых дел выросло еще на 30%.

«Мы видим две основные причины такому положению дел. Одна из них – у судей много лишней работы, не связанной с отправлением правосудия. Мы задали вопрос, как убрать лишнюю ненужную работу, которая не несет никакой пользы ни государству, ни обществу, ни людям. Как выстроить внутренние процедуры, чтобы вы сфокусировались на отправление правосудия? Решение стали пилотные проекты, в частности, «Образцовый суд» на базе Сарыаркинского районного суда Астаны», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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