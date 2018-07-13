Асанов судьям: Неужели вы не видели? Вас используют для захвата чужого бизнеса

Суть схем по этим делам - искусственно довести компанию до банкротства и забрать ее актив - месторождение.

Председатель Верховного суда привел факты допущенных судьями нарушений при вынесении решений во время расширенного совещания судей, передает корреспондент Zakon.kz.

Еще в январе этого года Жакип Асанов пообещал приводить конкретные случаи допущенных нарушений и фамилии судей, допустивших их. С сегодняшнего дня эта практика будет регулярной.

«Эти дела отменил Верховный суд, поэтому я имею право говорить, называть фамилии судей. Послушайте сами: в Алматы компания продает нефть за 600 млн. Времени на поставку 9 месяцев. Но что затевает покупатель. Не ждет 9 месяцев, а идет в суд и выдвигает два требования: вернуть обратно 600 млн, и возместить убытки. Хорошо, передумал покупать нефть, но при чем тут убытки? А суть именно в них. Нашелся эксперт, который искусственно «нарисовал» убытки в 6 млрд. Что делают суды Алматы: соглашаются, слепо удовлетворяют все, что просит покупатель», - привел пример председатель Верховного суда.

Другой пример он привел из Акмолинской области: одна фирма имеет долг перед другой в 10 млн тенге. Суд признает ее банкротом, хотя активов - на миллиарды тенге.

«Суть схем по этим двум делам – искусственно довести компанию до банкротства и забрать ее актив – ценное месторождение. Вот в чем дело. Судей используют, чтобы вот таким наглым образом захватить чужой бизнес. Цель умысла - ценное месторождение. Не надо быть юристом, чтобы в этих схемах увидеть один и тот же сценарий. Здравый смысл подскажет, что это наглое рейдерство. Председатели судов Алматы Абдиканов и Акмолинской области Амиров, вряд ли все это проскользнуло мимо вас, неужели вы не видели? Вас используют для захвата чужого бизнеса», - сказал Асанов.

Татьяна Ковалева, Астана

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