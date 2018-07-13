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Какой этаж самый безопасный в отелях

Эксперты советуют выбирать между третьим и шестым этажами.

Фото : Depositphotos13 июля 2018, 13:17

Специалисты в индустрии путешествий рассказали на каких этажах в отеле селиться безопаснее всего, а также поделились другими советами, которые могут спасти в поездке жизнь, сообщает The Sun.

Автор книги о гостиницах Сара Шлихтер порекомендовала не селиться на первом этаже и добавила, что многие эксперты советуют выбирать между третьим и шестым этажами, так как они расположены достаточно высоко.

"В них будет труднее проникнуть мошенникам, и они ближе к пожарным лестницам", — пояснила Шлихтер.

Помимо этого, следует всегда самостоятельно отслеживать по навигатору дорогу, по которой везет таксист, а также сообщать родственникам и друзьям о своих планах и передвижениях.

Наличные деньги посоветовали хранить в обуви или колпачке от губной помады, а другие ценные вещи разложить по разным сумкам или карманам.

"Если вы путешествуете один, то берите на ресепшене два ключа и положите один в кошелек, а другой в карман", — пишет издание.


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