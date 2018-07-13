Банки своей работой порождают споры в обществе - Асанов

В среднем, судами в год рассматривается 84 тысяч дел по банковским делам.

Банки второго уровня своей работой порождают споры в обществе. Так считает председатель Верховного суда Жакип Асанов, передает корреспондент Zakon.kz.

В среднем, судами в год рассматривается 84 тысяч дел по банковским делам. Причина, по мнению Асанова – договора, которые люди читают не полностью и банки, которые не разъясняют его.

«Люди не читают, они что только читают – сколько за месяц надо платить, какой срок, сколько денег получат. И все. А там вот такой талмуд договор, мелким шрифтом. Потом начинаются споры судебные и какого судьям? Как они должны принимать решения?», - сказал он во время расширенного совещания.

Он предлагает рассматривать такие дела не только на уровне Верховного суда, но и привлекать Нацбанк и банки второго уровня.

«Мы должны договориться. Они ведь своей работой порождают споры в обществе. А это обида, обида на что – на государственную политику», - добавил он.

Асанов призвал председателей судов проявлять больше инициативы и организаторских способностей для решения подобных проблем.

«Я уже сегодня несколько раз говорил, наша задача – менять жизнь людей к лучшему. 84 тысячи споров, это очень большая нагрузка. А каждый спор, это несколько судебных заседаний, несколько дней. А мы сидим, говорим – нагрузка большая, а никаких превентивных мер не принимаем», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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