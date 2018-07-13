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Жара на западе, тепло на востоке. Какой будет погода к середине лета

На западе вновь ожидается повышение температуры воздуха до плюс 40-43°С.

Фото : azh.kz13 июля 2018, 14:08

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 14-16 июля, сообщает Zakon.kz.

Июль середина лета и самый жаркий месяц. Начавшаяся перестройка тропосферных процессов приведёт к выносу горячих воздушных масс с районов Сирии и Ирака на западную половину Казахстана и юг республики. Здесь вновь ожидается повышение температуры воздуха до плюс 40…43°С и без осадков.

А на восточную половину республики будет постепенно поступать прохладный и влажный воздух из Сибири. Поэтому здесь сохранится по-летнему тёплая, без сильной жары погода, местами предполагаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям, но в западных областях будет теплее обычной на 3…7°С.


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