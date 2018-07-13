При авианалете сил коалиции на сирийские деревни погибли около 30 человек 

Удары США и их союзников по Сирии и Ираку привели с 2014 года к гибели 939 мирных жителей.

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по двум деревням в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. По предварительным данным, погибли более 30 мирных граждан, десятки ранены, сообщает РИА Новости.

По данным сирийского национального агентство САНА, авианалетам подверглись деревни Багуз аль-Фаукани и Ас-Суса у пограничного с Ираком города Аль-Букемаль.

Последняя атака коалиции во главе с США на Дейр-эз-Зор была в мае. Об этом сообщала "Хезболла", бойцы которой воюют на стороне сирийской армии против террористических группировок с 2012 года.

МИД России неоднократно подчеркивал, что США и международная коалиция действуют в Сирии без согласия официального Дамаска и резолюции Совбеза ООН.

Удары США и их союзников по Сирии и Ираку привели с 2014 года к гибели 939 мирных жителей, отчитались недавно в Вашингтоне. За четыре года коалиция нанесла 29 596 ударов.

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