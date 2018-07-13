Новая уникальная зона отдыха открылась в Акмолинской области

В преддверии празднования Дня Столицы новую зону отдыха «BEIBARYS» посетил Глава государства Нурсултан Назарбаев.

База отдыха с парком развлечений «BEIBARYS» находится в поселке Жибек Жолы Аршалынского района и способна принимать у себя примерно сто человек в сутки. Общая площадь зоны отдыха составляет 13 гектаров. Именно такой подарок жителям Астаны и ее гостям в честь 20-летия столицы приготовили акмолинские предприниматели, передает управление внутренней политики.

Это многофункциональный комплекс с красивой природой, ее различными ландшафтами, - берегом реки, соснами и другими зелеными насаждениями. К услугам желающих отдохнуть в уютной обстановке имеется гостинно-ресторанный комплекс площадью 1700 кв. метров, который включает в себя ресторан с открытой террасой на 50 посадочных мест и детской комнатой с европейской и казахской кухней, караоке, интерактивным тиром, конференц-залом, 22 номерами и 6 гостевыми домами. Любителям пара, восточных теплых стен и лежаков предлагаются баня на дровах и турецкий хамам с крытым бассейном. Для семейного и корпоративного отдыха в распоряжении желающих открытые и крытые беседки, площадка для барбекю. Для любителей спортивной рыбалки - открытый водоем с понтонами.

На 1,5 гектарах разместился парк развлечений. Спортивная и детская площадки, скалодром с маршрутами разной степени сложности - для новичков и людей, уже имеющих определенные навыки. Можно взять напрокат велосипед, квадроцикл и снегоход. Всем гостям, вне зависимости от возраста, придутся по душе милые четвероногие друзья - аляскинские маламуты. В летнее время с ними, под присмотром кинолога, могут проводить свое время дети, а зимой прекрасные северные собаки с удовольствием покатают на санях туристов.

Ценителей стрельбы и военно-спортивных игр также будут рады почувствовать адреналин в своей крови. На 3,3 гектарах созданы условия и возможности для стендовой и практической стрельбы из пистолета и ружья, тир «Бегущий кабан». А для любителей страйкбола выделена специальная зона площадью в один гектар. Ее «фишкой» является то, что она является приблизительной копией локации «CS De Dust 2» из культовой компьютерной игры «Counter Strike». По словам руководителя базы отдыха «BEIBARYS» Руслана Шамкенова, аналогов такой площадки в Казахстане и странах СНГ пока еще не создано.

Отдых и развлечения - это не единственные составляющие сторон новой зоны отдыха. Важным моментом является то, что с ее открытием постоянную работу обретут около 80 жителей Акмолинской области.

В преддверии празднования Дня Столицы новую зону отдыха «BEIBARYS» посетил Глава государства Нурсултан Назарбаев.

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