Мажилисмены обсуждают в регионах волнующие население вопросы

Депутаты акцентировали внимание на основных положениях Послания Президента Казахстана, касающихся, в частности, внедрения новых технологий, модернизации и цифровизации промышленных предприятий.

Депутаты Мажилиса продолжают встречи с населением в регионах. Парламентарии с рабочими поездками находятся в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Депутат Мажилиса, заместитель Руководителя фракции партии «Нұр Отан», председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Нұртай Сабильянов встретился с жителями Аягозского, Кокпектинского и Курчумского районов Восточно-Казахстанской области.

На встречах речь шла о механизмах реализации пяти социальных инициатив Президента Казахстана, а также законотворческой деятельности парламента.

В свою очередь в беседе с депутатом жители региона подняли вопросы поддержки и развития сельского хозяйства, предпринимательства, микрокредитования, обеспечения жильем, водоснабжения, газификации, ремонта автодорог, занятости населения, социального обеспечения, здравоохранения, развития интернет-связи, строительства социальных объектов и др.

Также Н.Сабильянов ознакомился с ходом строительства объектов водоснабжения и реконструкции автодорог.

А мажилисмены Василий Олейник, Арман Кожахметов, Канат Мусин, Ирина Унжакова в Риддере Восточно-Казахстанской области обсудили вопросы инновационной индустриализации с работниками «Казцинкмаша».

Депутаты акцентировали внимание на основных положениях Послания Президента Казахстана, касающихся, в частности, внедрения новых технологий, модернизации и цифровизации промышленных предприятий.

Работников «Казцинкмаша» интересовали, прежде всего, вопросы, касающиеся приобретения жилья по программе «7-20-25», а также обучения детей по грантам в вузах страны.

Актуальность социальных инициатив Президента стала главной и в ходе встречи председателя Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Гульжаны Карагусовой и депутата Мажилиса Татьяны Яковлевой с коллективом «Жаңа сервис 2007» в поселке Акмол Целиноградского района Акмолинской области. Отмечено, что перспективы, открывающиеся, в частности, в связи с запуском программы «7-20-25» для строительной отрасли, создают новые возможности и для развития самого завода.

Завод по производству блоков из автоклавного газобетона снабжает сегодня не только региональный, но и столичный строительный рынок современными и конкурентоспособными материалами.

А депутат Мажилиса, член фракции партии «Нұр Отан» Ерсултан Бектурганов во время рабочей поездки в Акмолинскую область встретился с представителями творческой интеллигенции региона. Речь шла в т.ч. и о новых проектах партии, которые планируется запустить в рамках программы «Рухани жаңғыру». Один из них – модернизация библиотечной системы страны.

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