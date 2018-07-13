Почему дорожает рубль, и как это отразится на Казахстане

По мнению эксперта-экономиста, в укреплении рубля по отношению к тенге есть определенная польза для казахстанской экономики.

Сегодня в ходе утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел на 0,16 тенге и составил 344,21 тенге. При этом средневзвешенный курс рубля России составил 5,52 тенге за рубль, хотя еще совсем недавно удерживался в коридоре 5,27 – 5,30. Своим мнением о том, почему дорожает российская валюта, и как это отразится на Казахстане, с журналистом Zakon.kz поделился советник председателя Нацбанка РК, экономист Айдархан Кусаинов.

Как отметил экономист, ничего необычно в подорожании российской валюты нет, так как у рубля одна динамика роста к доллару, а у тенге совсем другая. И у той, и другой валюты она многофакторна. Так, на динамику курса рубля напрямую влияют антироссийские санкции, цены на нефть, вчерашний саммит стран-участниц НАТО в Брюсселе и многие другие факторы.

У тенге на динамику курса к доллару влияют «налоговые недели», цены на нефть и тот же курс рубля к доллару, и другие макроэкономические показатели.

В общем, то, что рубль сегодня прибавил в цене, на взгляд эксперта, практически ничего не значит. Во-первых, нельзя о чем-то судить по одному объему торгов, а во-вторых тенге реагирует на какие-то изменения гораздо медленнее, чем рубль. Ведь российская валюта торгуется на мировых биржах, в том числе и на американских. Причем все время в режиме нон-стоп. Поэтому рубль гораздо более ликвиден и гораздо быстрее реагирует на все происходящие в мире события. Тенге же, как менее ликвидная валюта, реагирует с небольшим запозданием.

Но в том, что рубль сейчас укрепился по отношению к тенге, по мнению А. Кусаинова, все же есть определенная польза для казахстанской экономики. Цена в 5,2-5,4 тенге за рубль, державшаяся 2-3 последних месяца, была все же слишком низкой. Более того, было бы желательно в долгосрочной перспективе выйти к уровню в 6 тенге за рубль.

«Я давно говорил, что уровень в 5,3-5,4 тенге к рублю – не очень стабильный и макроэкономически правильный. И, в общем-то, это чувствовалось. У нас, допустим, объемы покупок по наличному рублю уже давно в два раза больше, чем по долларам. Наше население в последние 3 месяца покупает российских рублей больше, чем всех остальных валют вместе взятых. Слишком сильный по отношению к рублю тенге привел к тому, что населению стало выгодно покупать здесь рубли, ездить в Россию и покупать там определенные товары. Поэтому, на мой взгляд, с удорожанием российской валюты просто постепенно устраняется возникший дисбаланс», – считает А. Кусаинов.

По словам экономиста, такие «рублевые дисбалансы» иногда возникают на какой-то определенный период и смягчаются иногда довольно долго. Потому что здесь опять же нужно учитывать многие макроэкономические факторы. Но именно для устранения подобных дисбалансов и был введен плавающий курс тенге.

«В общем, ничего страшного в удорожании рубля нет. Скорее, более удивительным и неприятным было то, что у нас курс довольно долгое время был на уровне 5,3. Но в принципе это было понятно. Если бы тенге удерживал паритет в 5,6 к российскому рублю, то он бы ушел у нас в 350-360 тенге за доллар. А это не очень хорошо и неправильно с точки зрения спроса на американскую валюту и т.д. Поэтому тенге так сильно не девальвировался, но зато чуть-чуть укрепился к рублю. Теперь все может быть наоборот. Тенге вернулся к паритетам по рублю, но зато остался в пределах 344 по доллару. В этом, в принципе, и заключается суть и смысл свободного плавания тенге. Он не привязан ни к доллару, ни к рублю, двигается как бы по корзине, а его курс адаптируется ко многим факторам. То есть, грубо говоря, у нас получилось так, что когда тенге ослаб к доллару, подорожал импорт долларовый, но при этом удешевился импорт российский и в итоге вырос спрос на рубль. Теперь тенге начинает слабеть к рублю, но остается на том же уровне к доллару. То есть тенге постоянно двигается, адаптируясь к новым условиям, причем по такой достаточно сложной траектории», – подытожил А. Кусаинов.

Владимир Демидов

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