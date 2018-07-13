В Шымкенте женщина выпрыгнула с 12-го этажа

Перед прыжком женщина некоторое время сидела на перилах балкона.

Женщина спрыгнула с 12-го этажа одного из домов в Шымкенте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла в доме №37 по улице Иляева около 12 часов дня. По словам очевидцев, перед прыжком женщина некоторое время сидела на перилах балкона. Спустя несколько минут на место прибыла скорая и полиция. Жильцы дома утверждают, что не знают женщину, и она, по всей видимости, не проживала в этом доме.

По предварительным данным, погибшей было 45 лет, среди вещей, оставшихся при ней, была и канистра с какой-то жидкостью.

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