В Шымкенте женщина выпрыгнула с 12-го этажа
Перед прыжком женщина некоторое время сидела на перилах балкона.
Фото : inform.kz13 июля 2018, 15:29
Женщина спрыгнула с 12-го этажа одного из домов в Шымкенте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Трагедия произошла в доме №37 по улице Иляева около 12 часов дня. По словам очевидцев, перед прыжком женщина некоторое время сидела на перилах балкона. Спустя несколько минут на место прибыла скорая и полиция. Жильцы дома утверждают, что не знают женщину, и она, по всей видимости, не проживала в этом доме.
По предварительным данным, погибшей было 45 лет, среди вещей, оставшихся при ней, была и канистра с какой-то жидкостью.
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