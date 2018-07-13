Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Исекешев: Красные - для вело, зеленые - для бега

Пешеходы еще пока часто выбирают для пути ту часть дороги, которая предназначена для велосипедистов.

Фото : zakon.kz13 июля 2018, 15:36

Аким Астаны Асет Исекешев высказался о любви пешеходов прогуливаться по появившимся в городе велодорожкам, передает корреспондент Zakon.kz.

«Отношусь к таким пешеходам с одной стороны с пониманием, с другой стороны, конечно, не нравится. Но это надо понимать, что это формирование пешеходной и велосипедной культуры. Многие еще не знают. Мы сейчас разъясняем. Приглашаем известных спортсменов и актеров. Они будут объяснять. Я понимаю, молодая мама идет с коляской и ей удобнее идти по велодорожке…», - сказал он.

Как отметил градоначальник, сейчас уже определены специальные цвета дорожек для бега и велосипедов.

«В Ботаническом саду мы определились с колористикой дорожек: красные - велодорожки, зеленые - беговые. Это будет везде, чтобы людям запомнить. Но конечно нужно время», - признал А. Исекешев.

Напомним, пользователи соцсетей отмечали использование велодорожек не по назначению. Всего в этом году в Астане появится много новых велодорожек протяженностью 56 км.

Ксения Давыдова, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты