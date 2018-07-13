Исекешев: Красные - для вело, зеленые - для бега
Пешеходы еще пока часто выбирают для пути ту часть дороги, которая предназначена для велосипедистов.
Фото : zakon.kz13 июля 2018, 15:36
Аким Астаны Асет Исекешев высказался о любви пешеходов прогуливаться по появившимся в городе велодорожкам, передает корреспондент Zakon.kz.
«Отношусь к таким пешеходам с одной стороны с пониманием, с другой стороны, конечно, не нравится. Но это надо понимать, что это формирование пешеходной и велосипедной культуры. Многие еще не знают. Мы сейчас разъясняем. Приглашаем известных спортсменов и актеров. Они будут объяснять. Я понимаю, молодая мама идет с коляской и ей удобнее идти по велодорожке…», - сказал он.
Как отметил градоначальник, сейчас уже определены специальные цвета дорожек для бега и велосипедов.
«В Ботаническом саду мы определились с колористикой дорожек: красные - велодорожки, зеленые - беговые. Это будет везде, чтобы людям запомнить. Но конечно нужно время», - признал А. Исекешев.
Напомним, пользователи соцсетей отмечали использование велодорожек не по назначению. Всего в этом году в Астане появится много новых велодорожек протяженностью 56 км.
Ксения Давыдова, Астана
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