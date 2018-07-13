Административно-процессуальный Кодекс подразумевает презумпцию виновности госорганов

Человеку достаточно просто написать заявление – Асанов.

Новый административно-процессуальный Кодекс подразумевает презумпцию виновности государственных органов в случае, если гражданин обратится с заявлением в суд. Об этом сегодня на расширенном совещании сказала председатель Верховного суда Жакип Асанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что согласно действующего ГПК судья не имеет права иметь активную позицию, а лишь выслушивает доводы сторон. Из этого, он делает выводы и назначает наказание или оправдывает человека.

«Судья должен, если проще говоря, молчать и только слушать и на основе того, что сказали стороны, выносить решения, хотя споры идут с государством. Так вот. Новый кодекс административной юстиции в корне изменит эту ситуацию. Теперь будет презумпция виновности госоргана. Человеку достаточно просто написать заявление», - сказал он.

При этом судья не будет придираться к правильности сформулированных гражданином требований. Будет достаточно только того, что человек недоволен решением, бездействием или каким-то действием госоргана.

«Госорган должен обосновать, доказать, что он прав, и судья будет занимать активную позицию и даже можно сказать, превратиться в представителя такой стороны», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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