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Жара до 45°С надвигается на Казахстан

Объявлено штормовое предупреждение.

Фото : soz.kz13 июля 2018, 15:55

В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Днем 16-20 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается очень сильная жара 40-42°С, в Мангистауской области местами ожидается очень сильная жара 43-45°С.

Днем 17-20 июля в Актюбинской области местами ожидается очень сильная жара 41-43°С.

Днем 18-20 июля в Костанайской области местами ожидается очень сильная жара 41°С, в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара 40-43°С.


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