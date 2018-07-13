Жара до 45°С надвигается на Казахстан

Объявлено штормовое предупреждение.

В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Днем 16-20 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается очень сильная жара 40-42°С, в Мангистауской области местами ожидается очень сильная жара 43-45°С.

Днем 17-20 июля в Актюбинской области местами ожидается очень сильная жара 41-43°С.

Днем 18-20 июля в Костанайской области местами ожидается очень сильная жара 41°С, в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара 40-43°С.

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