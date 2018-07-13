Появились первые фото солнечного затмения суперлуной в пятницу 13-го

Большинство регионов мира наблюдать небесное явление не имели возможности.

В пятницу, 13 июля, произошло частное солнечное затмение. Луна на этот раз приблизилась к Земле на очень близкое расстояние, всего 357,4 тысячи километров и, несмотря на свои малые размеры, смогла заслонить часть солнца, сообщает "Российская газета".

Большинство регионов мира наблюдать небесное явление не имели возможности. Тень от Луны прошла ранним утром (с 04:48 до 10:14 по времени Астаны) по малонаселенным местам планеты - где-то на самом юге Тихого и Индийского океанов. И "заденет" лишь часть Австралии и Антарктиды. Лучше всего затмение было видно из Антарктиды, с территории, где находится колония императорских пингвинов.

По словам специалистов аэрокосмического агентства NASA, происходит такое событие при совпадении новолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли, такое явление называется суперлунием.

Затмение солнца суперлуной происходит довольно редко. Последний раз его можно было наблюдать в 1974 году. А следующий раз суперлуна затмит солнце лишь в 2080 году.

Что касается влияния затмения на организм человека, то данных об этом нет. Влияние может оказать, скорее, само суперлуние - необычно близкое соседство со спутником. Некоторые источники считают, что этот период тяжело переживают люди, страдающие лунатизмом.

27 июля землян ожидает самое длинное в этом столетии полное лунное затмение. Его продолжительность составит 103 минуты.

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