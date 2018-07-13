Российских звезд показали без макияжа

Некоторые из знаменитостей выглядят гораздо моложе своих лет, но не все.

Вслед за голливудскими знаменитостями тренд на селфи в стиле "ноумейкап" подхватили и российские звезды, которых оказалось довольно сложно узнать без макияжа, пишет cosmo.ru.

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Актриса Кристина Асмус - настоящий мастер преображения. Красные губы и смоки айс — и вот она роковая соблазнительница. А теперь посмотри на фотографии звезды без макияжа. Ей точно исполнилось 18?

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Анна - любительница яркого макияжа, который выгодно подчеркивает черты ее лица. А вот без стрелок и яркой помады девушка выглядит гораздо моложе своих лет.

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Яркий бронзер, огромные губы, накладные ресницы — все это Маша Малиновская, к счастью, оставила в нулевых. Сейчас телеведущая предпочитает более сдержанные образы, а порой выкладывает фотографии и вовсе без косметики. Узнаешь Машу? Мы вот, честно говоря, не сразу.

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На экране Елена Летучая всегда при макияже и прическе. Такой же мы привыкли видеть ее и на светских раутах. А как выглядит самая строгая телеведущая нашей страны без прикрас? Очень мило и расслаблено!

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А как вам свежее фото макияжа от Екатерины Варнавы? С такими чертами лица звезде Comedy Woman вообще можно не краситься!

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Самый популярный визажист России нисколько не стесняется выставлять фотографии, на которых она без грамма косметики. А на едкие комментарии Гоар реагирует самым правильным образом - смеется.

cosmo.ru

Ольга Бузова к полумерам не привыкла. Если уж макияж, то броский и яркий. Акцент на что-то одно? Ну уж нет! И глаза, и губы, и скулы - все должно быть накрашено! Снимки без косметики Ольга выкладывает крайне редко, но нам удалось найти парочку фото.

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