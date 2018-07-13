Илюмжинова отстранили от должности президента FIDE

Комиссия по этике постановила, что Илюмжинов неоднократно нарушал правила кодекса этики организации, ставя свои интересы выше интересов организации и превышая свои полномочия.

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Заседание комиссии прошло 23 и 24 июня в Цюрихе, жалобу на действующего президента FIDE подал вице-президент организации Георгиос Макропулос. Комиссия постановила, что Илюмжинов в период с марта 2017 года по апрель 2018-го неоднократно нарушал правила кодекса этики организации, ставя свои интересы выше интересов организации и превышая свои полномочия.

По мнению комиссии, Илюмжинов пытался "дискредитировать членов президентского совета FIDE, делая ложные и провокационные заявления и отказываясь покинуть свой пост после закрытия банковских счетов организации". Отмечается, что действия Илюмжинова нанесли FIDE серьезный репутационный и финансовый ущерб, что негативно сказалось на имидже шахмат.

Суммарно Илюмжинов отстранен на 18 месяцев. С 13 июля текущего года он обязан отбыть шестимесячное отстранение, остальные 12 месяцев носят условный характер с испытательным периодом на два года. 3 октября на конгрессе FIDE в грузинском Батуми пройдут выборы главы организации, Илюмжинов, который возглавляет FIDE с 1995 года, не стал баллотироваться на новый срок. На пост главы FIDE претендуют Макропулос, британский гроссмейстер Найджел Шорт и член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович.

История конфликта

В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В связи с этим Илюмжинов проинформировал членов президентского совета FIDE, что он временно передает юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности FIDE, своему заместителю - Макропулосу. Из-за санкций США в отношении Илюмжинова швейцарский банк UBS пригрозил закрытием счетов федерации.

В конце марта 2017 года на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает пост на заседании совета организации, однако глава FIDE эту информацию опроверг, заявив о готовности и в дальнейшем исполнять функции президента организации.

В апреле 2017 года Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации, но позднее на внеочередном заседании президентского совета FIDE отозвал свое заявление. В октябре исполком FIDE единогласно утвердил полную передачу полномочий главы организации Макропулосу. В апреле нынешнего года президентский совет FIDE обратился к Илюмжинову с просьбой немедленно уйти в отставку в связи с тем, что он находится под санкциями Министерства финансов США. 14 членов президентского совета проголосовали за эту резолюцию, один - против.