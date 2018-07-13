Проектное управление показывает свою эффективность в Актюбинской области

Региональный проектный штаб, работающий на постоянной основе создан для сохранения темпа роста экономики региона на уровне не менее 5%.

По поручению Главы государства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил с рабочей поездкой в Актюбинскую область, сообщает пресс-служба акима области.

В областном центре на встрече с активом региона и представителями бизнеса были обсуждены вопросы исполнения поставленных Президентом задач по формированию новой модели роста, для решения которых было внедрено проектное управление по всем наиболее важным направлениям экономики.

О проводимой в регионе работе в рамках проектного управления и основных целевых индикаторах доложил аким области Бердыбек Сапарбаев.





- В Актюбинской области создан региональный проектный штаб, работающий на постоянной основе. Его основная цель – обеспечить исполнение поручения Главы государства о сохранении темпа роста экономики региона на уровне не менее 5%. Для этого в рамках проектного управления реализуются 12 направлений. Сегодня деятельность проектного управления уже показывает свою эффективность, - отметил аким области.

Так, в рамках направления "Базовая индустриализация" сегодня по области реализуется 15 инвестиционных проектов на общую сумму 76 миллиардов тенге. В числе крупнейших проектов – строительство золоторудного комбината, заводов по производству керамогранита и строительных материалов, освоение Весенне-Аралчинского медно-колчеданного месторождения.

В этом году планируется завершить строительство установки комплексной подготовки газа стоимостью более 33 млрд. тенге в Байганинском районе. Проект позволит рационально использовать сырьевую базу месторождения "Кожасай". В процессе переработки планируется получать сухой очищенный и сжиженный пропан-бутан технический газ, стабильный газовый конденсат и гранулированную серу. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года.



В целях дальнейшего роста промышленности в этом году планируется модернизация 35 предприятий на сумму 55 миллиардов тенге.

На сегодня, в регионе реализуется 4 инвестиционных проекта с участием иностранных инвесторов на сумму 62,5 млрд. тенге. Это проекты строительства завода по производству ветрогенераторов, цеха по утилизации газа с дальнейшим производством сажи, ледового дворца в Актобе, а также реанимированию простаивающего завода по производству керамической продукции в Хромтау.

В целом, к концу года область ожидает привлечения 510 млрд. тенге инвестиций (2017 г. – 437 млрд. тг.), из которых 75% - внебюджетные средства, 35% - внешние инвестиции.

Агропромышленный комплекс – один из главных приоритетов развития региона. В текущем году в сельском хозяйстве планируется ввести 10 инвестиционных проектов на сумму 10,6 млрд. тенге. Площадь орошаемых земель в сравнении с прошлым годом будет увеличена на 41%, до 30,5 тысячи гектара. Также ожидается, что в полтора раза увеличится поголовье племенного КРС.

Говорили и о развитии массового предпринимательства. В области разработана карта поддержки предпринимательства. Для улучшения легкости ведения бизнеса реализуется проект «Бизнес без барьеров», в рамках которого проводится оптимизация и упорядочение проверок бизнеса, а также усиление поддержки бизнеса государством.

Цифровизации всех отраслей экономики уделяется особое внимание. Отметим, в Актобе компанией "СНПС-Актобемунайгаз" в рамках социальной ответственности строится IT–центр мирового уровня стоимостью 2 млрд. тенге. Проект направлен на развитие IT-компаний, стартапов и подготовку высококвалифицированных специалистов.

Кроме того, проектное управление внедрено и успешно применяется по таким направлениям, как развитие транспорта и логистики, образования и здравоохранения, а также производительная занятость.

Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что благодаря принимаемым мерам, в том числе в рамках проектного управления, рост региональный экономики по итогам I полугодия составил около 5%. Положительная динамика отмечена по всем социально-экономическим показателям. Так, промышленность продемонстрировала рост в 105,1%, сельское хозяйство - 104,7%, розничная торговля - 103,1%, строительство - 108,8%. Действующих субъектов МСБ стало больше на 105,6%, инвестиций – 110,6%. Введено в эксплуатацию 276 тысяч квадратных метров жилья, что на 13,9% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, на сегодняшний день в области реализуется 128 проектов государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса на общую сумму 56 миллиардов тенге. В целом, текущем году в экономику региона планируется привлечь 32 млрд. тенге внебюджетных средств (2017 г. – 29 млрд. тенге).

- Мы приложим все усилия для исполнения поручений Главы государства, Правительства по обеспечению стабильного и качественного развития экономики региона, - резюмировал Бердыбек Сапарбаев.

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