Закуривший в самолете пилот лишил пассажиров кислорода

Желая скрыть дым, летчик случайно выключил кондиционер, в результате чего произошла разгерметизация.

Пилот авиакомпании Air China закурил электронную сигарету во время полета и по ошибке выключил кондиционер, что привело к резкому снижению уровня кислорода в салоне. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Инцидент произошел на пассажирском самолете, следовавшем из города Далянь, Китай, в Гонконг. По словам сотрудника службы безопасности Цяо Ибиня, закуривший второй пилот ничего не сказал командиру судна и случайно выключил кондиционер, чтобы сигаретный дым не попал в пассажирский салон. В результате произошла разгерметизация, и выпали кислородные маски.

После этого авиалайнер снизился до 3048 метров, однако затем заново набрал стабильную высоту. Из 153 пассажиров, находившихся на борту самолета, никто не пострадал.

Эксперты по авиации поставили под сомнение решение пилотов продолжать полет, несмотря на потерю уровня кислорода.

«Было безрассудно продолжать полет при использованных кислородных масках. Если бы произошла повторная разгерметизация салона, пассажиры остались бы без кислорода», — пояснил пилот Cathay Pacific Airways Дэвид Ньюбери.

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