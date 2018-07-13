Взрыв бензоколонки из-за молнии запечатлели на видео

Жертв и пострадавших нет.

Удар молнии привел к взрыву на одной из автозаправочных станций в Октябрьском районе Караганды, передает Zakon.kz.

12 июля в 15:43 поступило сообщение о том, что в Карагандt по ул.Совхозная в автозаправочную станцию "Вита Марс" ударила молния.

Видео происшествия было опубликовано в Instagram. Очевидец на этом видео запечатлел территорию АЗС сразу после взрыва. По словам автора ролика, взрыв был настолько мощный, что практически разнес заправку.

На место происшествия выехали 5 единиц техники и 24 человек личного состава Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области.

Установлено, что в результате разряда молнии произошло объемное расширение и выброс паров топлива, приведшие к разрушению четырех топливо-раздаточных колонок. Пожарными были проведены работы по охлаждению колонок и емкостей для хранения горюче-смазочных материалов. Горения не произошло, сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

Аварийно-спасательные работы были завершены в 16:30.

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