Президент Кыргызстана намерен возобновить традицию ротации кадров

По его мнению, эта мера не только послужит профессиональному росту кадров, но и укрепит связи между регионами.

Возобновить традицию ротации кадров намерен президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, передает kabar.kg.

«Настало время внедрения в кадровую политику традицию ротации между регионами. Мы должны возобновить эту традицию», — заявил президент Кыргызстана во время встречи с жителями Таласской области.

Как отметил глава государства, эта мера не только послужит профессиональному росту кадров, но и укрепит связи между регионами. Если выходец из одного региона будет работать в другом регионе, он там пустит корни, познакомится с людьми, найдёт новых друзей, а это непременно будет способствовать сближению регионов.

«Когда я бываю на севере страны мне говорят, что среди кадров много южан, а когда приезжаю на юг, там люди сетуют на то, что среди чиновников слишком много северных. Приезжаю в районы, а там начальниками милиции, прокурорами работают в основном местные кадры. В некоторых районах до 80 процентов сотрудников милиции составляют местные ребята. Поэтому часто они закрывают глаза на нарушения. Тогда как они будут бороться с преступностью и коррупцией? Это отрицательно влияет на развитие государства», - подчеркнул президент.

Он напомнил присутствующим, как прежде работали кадры, которые по ротации работали в разных регионах. «Султан Ибраимов — выходец из Чуйской долины — он долгое время работал в Ошской области. Местные люди до сих пор о нем вспоминают только добрыми словами. Также в разных регионах работали такие видные партийные и государственные деятели как Акматбек Суйунбаев, Бейше Жапаров, Арстанбек Дуйшеев, Корчубек Акназаров, Рысбек Айдаралиев, Бекмолдо Ишимов, Бусурманкул Табалдиев», — сказал Жээнбеков.

Президент отметил, что ротацию, прежде всего надо начинать с правоохранительных органов — прокуратуры, милиции, органов национальной безопасности, Финполиции.

Эта мера будет способствовать профессиональному росту кадров, положительно повлияет на повышение эффективности государственной службы.

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