О цифровизации Актюбинской области рассказали Сагинтаеву

В ходе осмотра объектов аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев доложил, что в регионе высокий потенциал строительной индустрии.

По поручению Главы государства Премьер-Министр РК Б. Сагинтаев посетил с рабочей поездкой в Актюбинскую область. Цель — ознакомление с реализацией в регионе Посланий Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», «Пять социальных инициатив», а также государственных и отраслевых программ, сообщает сайт главы кабмина.

В городе Актобе Бакытжан Сагинтаев на примере микрорайона «Нұр Ақтөбе» ознакомился с развитием жилищного строительства по программам «Нұрлы жер» и «7–20–25» — новой ипотечной программы в рамках «Пяти социальных инициатив».

В ходе осмотра объектов аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев доложил, что в регионе высокий потенциал строительной индустрии.

«На сегодня функционируют более 130 строительных предприятий, полностью обеспечены местной рабочей силой и кадрами строительной сферы, имеются 39 месторождений ископаемых, используемых в строительной сфере. Благодаря этому нам удалось на 85% обеспечить потребности рынка собственными строительными материалами. В текущем году мы планируем выделить 15 тыс. земельных участков, из которых 11 тыс. – вблизи Актобе», — сообщил Б. Сапарбаев.

По словам акима, при поддержке Правительства, в области второй год успешно реализуется жилищная программа «Нұрлы жер» по строительству быстровозводимых кредитных жилых домов. По итогам прошлого года введено более 2300 квартир. В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию 36 малоэтажных и 6 девятиэтажных кредитных жилых домов или более 2500 квартир общей площадью 158 тыс. м2. Кроме того, благодаря принятию новой ипотечной программы «7–20–25» все категории населения получат возможность приобрести первичное жилье на более гибких условиях.

Следующим объектом посещения стал центр энергоэффективности, где Премьер-Министр ознакомился с ходом реализации в регионе госпрограммы «Цифровой Казахстан» и десятой задачей Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».





Следует отметить, что в Послании Глава государства поручил создать «умные города» для «умной нации». Как обозначено Президентом, «умные города» станут локомотивами регионального развития, распространения инноваций и повышения качества жизни на всей территории страны. Актобе является одним из пяти городов страны, в которых реализуется прорывной проект Smart City. Внедрение новейших технологий позволит эффективно решать проблемы растущих городов и повышать их привлекательность для инвесторов.

Во время осмотра здания Центра, которое находится на стадии завершения, Бакытжану Сагинтаеву презентовали систему работы диспетчерской службы города, центра оперативного управления ДВД, смарт-ЖКХ, геопортала и народной канцелярии. Все эти службы являются составляющими проекта Smart City и будут размещены в здании Центра энергоэффективности. Цель — обеспечить экономию всех коммунальных услуг, которые оказываются жителям. Первым в пробном режиме к Центру подключен дом №4 жилого массива «Каргалы» микрорайона «Нұр Ақтөбе». Постепенно с Центром будут связаны и другие объекты.

После осмотра объекта аким города Актобе И. Испанов доложил Премьер-Министру о продвижении проекта Smart City, который планируется реализовать до 2020 г. в рамках «Цифрового Казахстана» по шести направлениям: безопасный город, «умное» жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицина, интеллектуальная транспортная система и электронный акимат. Кроме того, на сегодняшний день ведутся работы по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

«В этом году планируется установка 140 камер общественной безопасности, 15 систем фотофиксации линейных участков, 14 интеллектуальных перекрестков. В будущем «Безопасный город» позволит объединить все имеющиеся камеры, а также обеспечит интеграцию камер других организации и частного бизнеса», — отметил И. Испанов.

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