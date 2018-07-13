Туркестан будет развиваться как город мирового значения

Главная цель – развитие экономической, социальной, духовно-культурной сфер Туркестана - аким области.

В Туркестане прошел круглый стол с участием акима области Ж. Туймебаева на тему «Развитие города Туркестан как духовно-культурного центра тюркского мира», сообщает пресс-служба акима области.

Были рассмотрены вопросы экономического, социального, духовно-культурного развития города. На данной встрече архитекторы, археологи, историки и художники около сорока знаменитостей страны высказали свои мнения о развитии Туркестана.

Ж. Туймебаев отметил, что главная цель – развитие экономической, социальной, духовно-культурной сфер Туркестана.

«Для развития города Туркестана как историко-культурного центра мирового значения разработана концепция «Древний Туркестан». Одно из ее главных направлений – развитие индустрии туризма», – отметил глава региона.

По словам главы области, проект охватит 99, 6 га площади и будет реализован в три этапа. В первую очередь предусматривается строительство этнопарка на площади 61,8 га на юго-востоке от мечети, которую построили турецкие специалисты.

Своими предположениями поделились директор Института археологии им. А. Маргулана, доктор исторических наук Б. Байтанаев, директор центра социологических исследовании «Интеллекет-экспорт», профессор, академик С. Мажитов, литературный критик, писатель, ученый К. Ергобек, заслуженный архитектор РК, кандидат политических наук Г. Садырбаев, доктор исторических наук Х. Абжанов и другие.

Аким области Ж. Туймебаев отметил, что Туркестан, составив конкуренцию Самарканду, Бухаре и Хиве, став центром тюркского мира, повысит авторитет Казахстана перед мировым сообществом.

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