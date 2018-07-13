Как Димаш Кудайбергенов оставил Баскова без цветов

За происходящим с улыбкой наблюдал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Победитель международного фестиваля "Славянский базар-2015" Димаш Кудайберген вернулся в Витебск уже в роли жюри, а также исполнил несколько песен в рамках фестиваля, сообщает МИА "Казинформ".

В 2015 году казахстанского исполнителя встретили бурными аплодисментами и несколькими букетами.

Спустя три года фанаты не только Беларуси, но и из других стран не хотели отпускать артиста со сцены и буквально заваливали его цветами. Ведущий на вечере открытия "Славянского базара" даже пошутил, что известный певец Николай Басков остался без цветов. За происходящим с улыбкой наблюдал президент Беларуси Александр Лукашенко. На открытии фестиваля Димаш Кудайберген исполнил "S.O.S. d'un terrien en detresse". Также он выступил на гала-концерте "Искусство великой степи". Он спел "Adagio" и вместе с Нагимой Ескалиевой "Беловежскую пущу".

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После выступлений своими эмоциями поклонники делились в комментариях. "Дорогой Димаш! Спасибо за вчерашнее выступление. Я переживаю самый красивый момент в моей жизни, когда увидела своего кумира на сцене и услышала Вас ангельский голос. Надеюсь, что короткая встреча с фанатами не заставила Вас устать. Для нас это была мечта", - написала пользователь Teresa Kakol.

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