Сагинтаев ознакомился с реализацией индустриальных проектов в Актюбинской области

Актюбинская область — крупный промышленный регион.

По поручению Главы государства премьер-министр РК Б. Сагинтаев посетил с рабочей поездкой в Актюбинскую область, сообщается на сайте главы кабмина.

Цель — ознакомление с реализацией в регионе Посланий Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», «Пять социальных инициатив», а также государственных и отраслевых программ.

В Мугалжарском районе Б.Сагинтаев ознакомился с развитием вахтового поселка Жанажол. На газоперерабатывающем заводе премьер-министру продемонстрировали автоматизированный процесс переработки природного попутного газа, здесь же презентовали макетные версии строительства горно-обогатительного комбината ТОО «Altyn Ex» в селе Алтынды и газоперерабатывающего завода ТОО «Газ процессинг компани» в п. Жанатан.

Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой газоперерабатывающего завода АО «СНПС-Актобемунайгаз», который является одним из важнейших объектов экономики области и входит в региональную Карту индустриализации. Проект реализован на месторождении «Жанажол» и специализируется на подготовке нефти и очистке нефтяного попутного газа от сероводорода и меркаптанов, с утилизацией извлекаемого сероводорода в серу, а также получении сжиженного газа.

Руководитель комплекса Б. Тасмагамбетов сообщил, что завод полностью автоматизирован. Товарный газ поступает по магистральному газопроводу «Бейнеу — Бозой — Шымкент» в южные регионы, тем самым вносит особый вклад в газоснабжение страны в рамках реализации «Пяти социальных инициатив Президента».

На сегодня объемы производства составляют: подготовка газа — 6,5 млрд м3; подготовка нефти — 3,84 млн т; сжиженный газ — 550 тыс т.

Вместе с тем, заместитель акима области К. Бекенов доложил премьер-министру, что с учетом имеющегося потенциала, стоит задача по строительству нефтехимического завода, который придаст дополнительный импульс развитию отрасли как в Актюбинском регионе, так и во всем Казахстане.

Актюбинская область — крупный промышленный регион. Мировой лидер по запасам хрома, его объемы превышают 400 млн т. На территории области сосредоточены 30% прогнозных запасов углеводородного сырья, промышленные запасы нефти на третьем месте в стране. Здесь также имеются крупные месторождения золота, серебра, меди, цинка, кобальта, каолина, фосфоритов, нефтебитумных пород, сырья для производства строительных материалов.

Также Б. Сагинтаеву презентовали проект строительства в п. Алтынды горно-металлургического комбината «Аltyn Ex». Компания на сегодняшний день занимается разработкой месторождения «Юбилейное» — одного из крупнейших в стране залежей золотосодержащих руд. Также, по словам учредителя предприятия Е. Достыбаева, строительство комбината позволит повысить производительность, и перерабатывать бедную руду с выпуском золото-серебряного сплава Доре.

На комбинате будут применены современные технологии и передовое высокопроизводительное оборудование. Годовая мощность производства составит до 5 млн т золотосодержащей руды. Это позволит комбинату занять второе место в Казахстане и увеличить долю нашей страны в мировом производстве золота. Завершить строительство планируется к 2020 г. С вводом производства будет создано 800 новых рабочих мест.

Премьер-министру также продемонстрировали проект строительства установки комплексной подготовки газа на месторождении Кожасай Байганинского района, который реализует ТОО «Gas Proсessing Company». Руководитель проекта Б. Сактаганов сообщил, что новая установка позволит увеличить переработку попутного газа и освоить выпуск новых видов продукции. Ежегодная мощность составит 300 млн м3 сухого отбензиненного газа, 37 000 т пропано-бутановой технической смеси, 5400 т газового конденсата и 10 500 т серы.

«Установка позволит улучшить экологию в регионе. Так как попутный газ не будет сжигаться через факел. Окончание строительства установки комплексной подготовки газа запланировано в текущем году. На период эксплуатации будет создано 258 рабочих мест», — проинформировал руководитель проекта Б. Сактаганов.

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