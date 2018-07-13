Россия сняла запрет на ввоз казахстанской молочной продукции

Ограничения на ввоз были введены 1 июня.

Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки молочной продукции из Казахстана. Под запрет с 1 июня попала продукция трех казахстанских молокоперерабатывающих предприятия: ТОО "Тайынша-Астык", ТОО "ДЕП", ТОО "Молпродукт", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Ограничения были введены российской стороной 1 июня. Казахстанскую продукцию подозревали в реэкспорте сухого молока белорусских молочных предприятий, в отношений которых Россельхознадзор ранее уже вводил временные ограничения.

"Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в ответ на введенные ограничения в экстренном порядке направил российской стороне подтверждающую информацию об отсутствии предполагаемого реэкспорта сухого белорусского молока, а также официально подтвердил экспорт указанными предприятиями цельного молока и готовой молочной продукции", - говорится в сообщении министерства.

В ходе официальной встречи в Москве казахстанской стороной была предоставлена дополнительная информация по наблюдению за качеством продукции данных предприятий. Принятые меры позволили снять временные ограничения и вывести частично простаивающие казахстанские молокоперерабатывающие предприятия на полную производственную мощность.

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