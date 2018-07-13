Шансы, что мы взойдем на пик очень низкие, но шансы погибнуть выше - Нурпеисов и Азимбаева

Четыре человека попробуют покорить пик Хан Тенгри.

Сегодня в ходе брифинга в региональной службе Алматинской области стало известно, что уже со следующей недели стартует «Медиа-экспедиция на Хан Тенгри», передает Zakon.kz.

Организаторами данной экспедиции является акимат Алматинской области, а также «Жетысуское географическое общество», которую создали для реализации программной статьи Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», в частности подпрограммы изучения сакральной географии.

Так четыре человека, в том числе известный казахстанский актер, соучредитель компании по организации пеших походов, экскурсионных выездов «Сampit», Ануар Нурпеисов и актриса театра и кино, участница Альпиниады и Казахстанского Горного Клуба Айсулу Азимбаева, оператор Александр Кузнецов, участник международного фотофестиваля «Сто чудес света» от National Geografic, альпинист- любитель, председатель Жетысуского географического общества Ануар Демегенов хотят взойти на один из самых высоких пиков Алматинской области - «Хан Тенгри». Его высота – 7010 метров над уровнем моря и расположился он на границе Кыргызстана и Казахстана, на востоке Центрального Тянь-Шаня. Также гора в топе-10 самых сложных вершин, среднегодовая температура там минус 28 градусов. Склоны круты и отвесны. Без преувеличений, «Хан Тенгри» является сакральным символом Жетысу.

- В рамках своей деятельности, «Жетысуское географическое общество», привлекает энтузиастов и исследователей к участию в проектах и экспедициях. Первым проектом общества стало покорение вершин Жетысу, общей высотой 20 тысяч метров посвященный символично к 20-летию столицы, а теперь стоят новые цели – это взойти на высокую точку «Хан Тенгри». Мы специально отобрали команду медиа-экспедиции. И выбрали этих ребят. Так как они очень опытные в сфере внутреннего туризма и у них имеется большая медийность, а наша цель охватить как больше молодых людей, чтобы привлечь их к здоровому образу жизни, - отметил руководитель управления внутренней политики Рустам Алпысбаев.

В свою очередь, участники экспедиции поблагодарили за оказанное доверие.

- Взойти на горы нелегко, нужно посещать скальные занятия и постоянно бегать, а лучше в горах на высоте порядка свыше 3000 метров. Там более разряженный воздух, поэтому важно учиться бегать без кислорода. Чтобы сделать профессиональное восхождение на Хан-Тенгри нужно порядка четырех лет заниматься альпинизмом или потратить целый год усиленной подготовки. Это технически очень сложное восхождение, важна командная работа. Нам часто говорят, что вероятность дойти до пика мала, но как человек, который любит горы я не могла отказаться от этой идеи, - поделилась Айсулу Азимбаева.

К слову, альпинизм один самых отважных видов спорта. Но благодаря хорошей подготовке и сплоченной команде можно взобраться на любую вершину.

- Это самый сложный вызов в моей жизни и шансы что мы взойдем на пик очень низкие, но шансы погибнуть выше. Это возможность проверить себя, на что я способен. Что я могу сделать максимум своих физических и моральных способностях. Когда я услышал в первый раз о восхождении, я честно говоря, скептически отнесся, но когда начало набирать обороты я начал верить. Я безумно рад, что у нас продвигается туризм, ведь самая главная цель это резонанс среди молодежи, рассказать им все прелести восхождения через современные медиа. В первый раз, когда я восходил на вершину я влюбился в альпинизм, - сказал Ануар Нурпеисов.

Стоит отметить, красота Хан Тенгри – то, чем особенно славится эта вершина. Ради нее сюда приезжают сотни туристов со всего мира. С открытием сезона подножье горы усеяно палатками альпинистов, звучат десятки языков и наречий. Бросить вызов пику Хан-Тенгри– значит открыть для себя новый путь к совершенной красоте, подвергнуть испытанию свою силу и стойкость духа.

Напомним, проект продлится до 8 августа. Восхождение начнется с акклиматизации, далее отдых в базовом лагере, и затем участники отправиться на штурм более высокой точки и так несколько раз, пока они не дойдут до поставленной цели.

За всем увлекательным приключением вы можете проследить на официальных страницах участников - Ануар Нурпеисов, Айсулу Азимбаева, Александр Кузнецов.

В завершение брифинга Ануар Нурпеисов проинформировал, что с сегодняшнего дня стартует конкурс на лучший хэштег экспедиции, за самую оригинальную идею. Победителя ждет значок альпиниста.

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