Власти Астаны намерены бороться с незаконными свалками

Просто за город вывозят ночью и выбрасывают строительный мусор - аким.

Столичные власти намерены установить новые мусорные баки в городе и ввести новую классификацию сбора мусора на мокрый и сухой. Также серьезно возьмутся за недобросовестных бизнесменов, создающих несанкционированные свалки отходов за городом, передает корреспондент Zakon.kz.

Во время пресс-тура по строящимся автодорожным объектам Астаны аким города Асет Исекешев поделился планами насчет реформ по сбору мусора. Раздела на несколько видов больше не будет. Будут только два вариант - мокрый и сухой.

"Сейчас мы по мусору делаем базовую реформу. Раздельный принцип. В Европе многие отходят от раздельного по четырем видам, потому что очень тяжело. Красиво выглядит, но очень тяжело четыре мусорных ведра держать дома. Сейчас мы посмотрели два - мокрые и сухое. Сухое - все, что можно перерабатывать: одежда, бумага, металл, дерево и пластика. Остальное мокрое, которое идет с пищей", - сказал он.

Как напомнил градоначальник, сейчас в Астане функционирует новый мусороперерабатывающий завод.

"Все это делают частные инвесторы - там выбраны комплексные технологии на основе французской, представленной на ЭКСПО. Она будет перерабатывать мокрый мусор. Прежде всего, делать из него биогаз и компостер, как удобрение. Уже три цеха запущено по переработке пластика, бумаги, это уже работает", - подчеркнул А. Исекешев.

В то же время аким отметил, что сейчас уже начата по городу установка новых контейнеров, теперь это подземные конструкции. Подобный способ давно используют в России и Европе.

"У нас система европейского уровня сбора и переработки мусора. Часть контейнера будет в земле. Это позволит грузовой машине не каждый день приезжать, а раз в три дня примерно. Самое важное сейчас - объяснить людям, что желтое - для сухого мусора, зеленое - для мокрого. Это позволит сделать город чистым. На первом этапе у нас будут вопросы, но тем не менее", - считает он, добавив, что в следующем году уже будет перерабатываться 75% мусора и "это хороший уровень".

Вместе с тем глава города поделился планами по борьбе с недобросовестными бизнесменами, которые утраивают несанкционированные свалки за городом.

"Мы сейчас предложили целый комплекс изменений в закон, потому что в рамках Doing Bisuness пошли послабления, и некоторые недобросовестные бизнесмены мусор вывозят за город. До 100 свалок мы находим в год. Просто за город вывозят ночью и выбрасывают строительный мусор!" - возмутился А. Исекешев.

"Поэтому мы хотим ужесточить. Везде в мире порядок, что касается мусора никакой свободы нет. В Германии и Сингапуре жесткий порядок", - заключил аким.

Ксения Давыдова, Астана

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