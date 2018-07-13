Алматинка рассказала о юном гонщике за рулем "крутого" Mersedes, убегавшем от полиции

Девушка рассказывает, что иномарка летела на высокой скорости, чуть не сбила ее с коляской.

В редакцию Zakon.kz прислали видео, на котором разворачивается сцена с участием юного водителя Mersedes S-класса, полицейских и автора видео, которую данная иномарка чуть не зацепила, несясь по узкой улочке.

"Машина с номерами (...) проехала по улице Свежесть, и чуть не задела меня и моего ребенка. Машина за ним гонялась, патрульная, его остановила. Ребенок (прим.: водитель) этот без прав, без документов... ...Этот ребенок прям мчался, он кажется убегал, я так понимаю, потому что он без прав на машине сестры, или кому он звонил...", - говорит автор видео за кадром.

Девушка рассказывает, что иномарка летела на высокой скорости, чуть не сбила ее с коляской, и затормозила только перед лежачим полицейским. Водителю, как ей показлось, нет и 18 лет, а его пассажирке - 15 лет.

Судя по видео, остановила иномарку дежурная группа ОВД на автомобиле Iveco. Так как они не уполномочены оформлять нарушения ПДД и отправлять машину на штрафстоянку, на место вызвали экипаж дорожно-патрульной службы.

Со слов автора видео, молодой водитель Mersedes, пока ждали патруль, все время с кем-то разговаривал по телефону, что-то объяснял. При этом он отрицал, что ехал быстро.

"...Он мне говорит, максимум мне штраф сделают за то, что я превысил скорость и прав у меня нет..."

Прибывшим дорожным полицейским девушка объяснила ситуацию. На что ей ответили, что будут выяснять все обстоятельства - чья машина, сколько лет водителю, получал ли он права и т.д.

"Не хочется, чтобы такие люди ездили за рулем, обходились штрафом. Таких нужно наказывать, чтобы завтра он в пьяном или трезвом виде не убил человека", - резюмировала автор видео.

Чтобы узнать, чем закончилась эта история, видео направили для изучения в ДВД Алматы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!