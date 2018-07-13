Проспект Кабанбай батыра в Астане сделают шестиполосным

Сейчас готовится вся необходимая документация по реконструкции одной из главных дорог города.

Проспект Кабанбай батыра в Астане от супермаркета "Рамстор" до аэропорта будет реконструирован. Сроки начала реконструкции пока еще не определены, но известно, что завершить планируют в 2020 году, передает корреспондент Zakon.kz.

"Важный вопрос - проспект Кабанбай батыра. По решению президента сейчас правительство за счет займа начинает реконструкцию Кабанбай батыра - от аэропорта до «Рамстора». Там будем шестиполосная дорога. Будет расширение проспекта, тротуары, мосты, развязки, пешеходные переходы", - сказал аким Астаны Асет Исекешев во время посещения строящихся автодорожных объектов столицы.

При этом он отметил, что очень важно, чтобы эта дорога была реконструирована в течении двух лет, потому что она соединяет аэропорт с городом.

Заместитель акима Косман Айтмухаметов в свою очередь пояснил, что по проекту реконструкции сейчас готовится постановление акимата.

Ксения Давыдова, Астана.

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