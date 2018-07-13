В Казахстане снизился общий уровень преступности

С начала года зарегистрировано 145 тыс. уголовных правонарушений, что на 11,1% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Под председательством министра Калмуханбета Касымова в МВД прошло расширенное заседание коллегии по итогам деятельности органов внутренних дел за первое полугодие текущего года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В работе коллегии приняли участие руководящий состав центрального аппарата министерства, Национальной гвардии, начальники территориальных департаментов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и по чрезвычайным ситуациям, а так же подразделений местной полицейский службы.

Отмечено, что криминальная ситуация в стране характеризуется общим снижением уровня преступности. С начала года зарегистрировано 145 тыс. уголовных правонарушений, что на 11,1% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Сократилось количество тяжких преступлений, средней и небольшой тяжести, а также хулиганств, изнасилований, грабежей и краж. Улучшена раскрываемость преступлений.

На коллегии рассмотрены итоги уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности по раскрытию и расследованию умышленных убийств, разбойных нападений и других тяжких преступлений, а также деятельности уголовно-исполнительной системы и мерах по активизации профилактики повторных преступлений, совершаемых лицами, состоящими на учете службы пробации.

Коллегией отмечено, что в работе следствия и дознания все еще имеются нарушения уголовно-процессуального законодательства и сроков расследования. Слабо используются возможности новых форм расследования – протокольной формы, приказного порядка производства и ускоренного досудебного расследования.

Обсуждены итоги деятельности органов гражданской защиты, акцентировано внимание на необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению иных чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание обращено на недостаточную профилактическую работу среди населения по предупреждению чрезвычайных происшествий на водоемах, где за первое полугодие погибло 92 человека, в том числе 38 детей.

Министр отметил ряд ключевых направлений деятельности по реализации поручений Главы государства на ближайший период, в том числе укреплению дисциплины и законности, противодействию коррупции в органах внутренних дел.

По итогам заседания руководителям служб центрального аппарата министерства и территориальных департаментов даны конкретные поручения по рассматриваемым вопросам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!