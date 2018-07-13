Аким Алматы встретился с министром экономики, образования и исследований Швейцарии

Швейцария является третьим по величине иностранным инвестором в Казахстане.

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с Федеральным советником, главой Федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии Йоханном Шнайдер-Амманном. Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, поддержки стартапов и реализации проектов «Smart city», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

За годы независимости между странами сложились партнерские отношения по широкому спектру направлений. Сегодня Швейцария является третьим по величине иностранным инвестором в Казахстане.

В Алматы действуют 94 предприятия с участием швейцарского капитала в сферах торговли, медицины, финансов. Наблюдается рост взаимного товарооборота.

«Мы прибыли в Казахстан с большой делегацией бизнесменов, представляющих различные отрасли. Основная цель - укрепление уже существующих партнерских отношений и налаживание новых. В Швейцарии нет полезных ископаемых, в связи с этим экономика страны ориентирована на новые технологии и услуги. Алматы - это быстроразвивающийся мегаполис, город молодых, поэтому большой потенциал сотрудничества заложен в сфере развития стартапов. Его географическое положение и развитая инфраструктура делают Алматы выгодной стартовой площадкой для расширения деятельности бизнесменов по всему региону Центральной Азии», - отметил Йоханн Шнайдер-Амманн.

В ходе визита в Алматы состоялись В2В встречи западноевропейских бизнесменов с представителями местных деловых кругов. Швейцарской делегации был представлен потенциал специальной экономической и индустриальной зон, а также проектов, реализуемых в рамках «Smart Almaty».

Следует отметить, что в 2016 году между администрациями городов Алматы и Лугано был подписан меморандум о сотрудничестве, нацеленный на развитие взаимовыгодных отношений в сферах торговли, экономики, науки, технологии, а также на продвижение туризма и культурного обмена.

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