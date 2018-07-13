Биртанов ответил на критику Аружан Саин

Министр здравоохранения заверил, что работает с Аружан по вопросам медицинской помощи детям.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал критику со стороны руководителя ОО «Милосердие» Аружан Саин по поводу отсутствия средств на препарат «колистин», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С Аружан Саин мы очень плотно работаем по вопросам медицинской помощи детям. Уже провели анализ этой ситуации. Данный препарат не зарегистрирован в Казахстане, в этом вся проблема, мы не можем покупать лекарства, которых в Казахстане нет. Их никто не регистрирует. С редкими болезнями такая ситуация возникает. Мы не можем заставить фармкомпании привозить лекарства в Казахстан в малом количестве», - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее, Аружан Саин опубликовала в Facebook пост, в котором выразила возмущение тем, что местные власти в Алматы выделяют средства на строительство арт-объекта в виде белки, но не находят деньги на закуп жизненно важного препарата «колистин».

«Вчера были у руководителя управления здравоохранения Алматы. Просили закупить нашим детям с муковисцидозом колистин против страшной синегнойной инфекции, пожирающей легкие наших детей. Просим уже два года. Нам сказали - денег нет! А на белку - есть... А на эти деньги можно было бы обеспечить годовым запасом колистина 21 ребенка», - процитировала она в посте одного из пользователей.

Также министр отметил, что Минздрав не может проводить расследование по каждому критическому отзыву.

«В целом у министерства много источников информации, но в первую очередь мы обязаны реагировать на официальные обращения граждан. Если мы на каждый пост будем проводить расследование, конечно, у нас не будет хватать времени на все. Но это не значит, что мы сомневаемся в этой информации», - заверил глава ведомства.

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