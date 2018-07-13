Окраины Астаны будут заасфальтированы до конца 2019 года

Сегодня жителям столицы обеспечиваются условия для комфортного проживания в отдаленных от центра районах города.

До конца 2019 года власти Астаны намерены заасфальтировать все дороги на окраинах города. Об этом сообщил во время объезда по строящимся автодорожным объектам столицы руководитель управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны Асхат Карагойшин, передает корреспондент Zakon.kz.

«Все окраины должны быть обеспечены твердым покрытием, независимо от того, где люди живут, везде должны быть условия. Планируем в 2019 году до конца года эту работу завершить», - сказал он.

По его словам, в прошлом году на окраинах города были введены в эксплуатацию 145 улиц.

«В этом году до дня города было построено 15 улиц. Одни из них, как сами видите - Бозторгай и Тайказан - эти. Здесь не было ни пешеходного перехода, ни твердого покрытия. В данное время улица обеспечена твердым покрытием. Жители довольны. В прошлом году мы обеспечили 145 улиц. Это в поселках Ильинка, юго-восток, Коктал и другие. В этом году планируем 50 улиц с твердым покрытием. На сегодня из них 15 выполнено, 10 - сейчас в работе», - рассказал замглавы Астаны.

В то же время А. Карагойшин добавил, что в будущем требуется обустройство дорожным покрытием 150 улиц.

«Около 150 улиц еще надо заасфальтировать. Это мы планируем сделать, вообще аким поручил, в следующем году завершить, чтобы бы все люди были обеспечены асфальтом», - подчеркнул он.

Как уточнил представитель акимата, в среднем на строительство улицы протяженностью 400 метров в длину и 7 метров в ширину уходит 15 дней. Касательно денег, то стоимость данного участка составляет 50 млн тенге.

«В среднем такая улица, как Бозторгай - здесь протяженность 400 метров - стоит 50 млн тенге. Здесь ширина - 7 метров. Это самая минимальная, где вмещается 2 машины», - заключил глава управления.

Ксения Давыдова, Астана.

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