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Окраины Астаны будут заасфальтированы до конца 2019 года

Сегодня жителям столицы обеспечиваются условия для комфортного проживания в отдаленных от центра районах города.

Фото : zakon.kz13 июля 2018, 18:25

До конца 2019 года власти Астаны намерены заасфальтировать все дороги на окраинах города. Об этом сообщил во время объезда по строящимся автодорожным объектам столицы руководитель управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны Асхат Карагойшин, передает корреспондент Zakon.kz.

«Все окраины должны быть обеспечены твердым покрытием, независимо от того, где люди живут, везде должны быть условия. Планируем в 2019 году до конца года эту работу завершить», - сказал он.

По его словам, в прошлом году на окраинах города были введены в эксплуатацию 145 улиц.

«В этом году до дня города было построено 15 улиц. Одни из них, как сами видите - Бозторгай и Тайказан - эти. Здесь не было ни пешеходного перехода, ни твердого покрытия. В данное время улица обеспечена твердым покрытием. Жители довольны. В прошлом году мы обеспечили 145 улиц. Это в поселках Ильинка, юго-восток, Коктал и другие. В этом году планируем 50 улиц с твердым покрытием. На сегодня из них 15 выполнено, 10 - сейчас в работе», - рассказал замглавы Астаны.

В то же время А. Карагойшин добавил, что в будущем требуется обустройство дорожным покрытием 150 улиц.

«Около 150 улиц еще надо заасфальтировать. Это мы планируем сделать, вообще аким поручил, в следующем году завершить, чтобы бы все люди были обеспечены асфальтом», - подчеркнул он.

Как уточнил представитель акимата, в среднем на строительство улицы протяженностью 400 метров в длину и 7 метров в ширину уходит 15 дней. Касательно денег, то стоимость данного участка составляет 50 млн тенге.

«В среднем такая улица, как Бозторгай - здесь протяженность 400 метров - стоит 50 млн тенге. Здесь ширина - 7 метров. Это самая минимальная, где вмещается 2 машины», - заключил глава управления.

Ксения Давыдова, Астана.


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