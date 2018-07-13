В столичной прокуратуре подвели итоги работы за первое полугодие 2018 года

Работниками прокуратуры предотвращены потери бюджета на 2,7 млрд. тенге.

Сегодня на коллегии прокуратуры города Астаны обсуждены итоги работы за первое полугодие 2018 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Астана.

В условиях роста населения (до 1 млн. 200 тысяч) и увеличения потока приезжающих граждан из других регионов, в столице отмечается снижение преступности на 30% (18 482 до 13 016).

Продолжается работа по профилактике краж. Прокуроры добились их снижения на 34%.

В ходе проверок установлены нарушения в сфере трудовых правоотношений.

​К административной ответственности привлечены 8 работодателей за несвоевременную выплату заработной платы более 1 тыс. граждан.

Например, на строительном объекте «Абу Даби Плаза» выявлены факты невыплаты 400 гражданам заработной платы на 23 млн. тенге.

Защищены интересы 600 тыс. потребителей на 791 млн. тенге, права которых нарушены энергопередающими организациями.

Так, проверкой выявлено несвоевременное принятие мер по снижению тарифа и нецелевое использование средств АО «Астана-РЭК». По представлению прокуратуры города уполномоченным органом утвержден компенсирующий тариф для возмещения убытков потребителям на 311 млн. тенге.

По акту надзора доначислен десятикратный налог (190 млн. т.) на землю более 100 лицам за неиспользование участков по целевому назначению, находящихся на территории города.

Мерами реагирования удалось сократить недоимку в бюджет с 26 до 17,5 млрд. тенге. ​

Предотвращены потери бюджета на 2,7 млрд. тенге.

По ходатайству прокурора города оставлено в силе уведомление органов государственных доходов к ТОО «Бузачи Нефть» о начислении налогов на сумму 862 млн. тенге, которое ранее отменено решением инвестиционной коллегии суда г.Астаны.

По итогам заседания определены приоритетные задачи на следующее полугодие.

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