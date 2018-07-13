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Исекешев рассказал, кому подведут газ в первую очередь

Это Коктал-1, Коктал-2 и юго-восточная часть Астаны.

Фото : NewTimes.kz13 июля 2018, 18:33

Во время объезда строящихся автодорожных объектов Астаны аким города Асет Исекешев рассказал о текущей работе по газификации столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сейчас мы разрабатываем мастер-план. Провели конкурс, участвовало шесть международных компании - две канадских, две английских. Это те, которые проектируют большие города, такие как Дубаи, Абу-Даби, Сингапур, Лондон. И они показали, как дальше город может развиваться», - сказал он.

Как отметил градоначальник, при таких переговорах стороны обсуждают все вопросы по благоустройству города и инфраструктуре.

«В том числе мы видим, как город должен развиваться, где должны быть парки, где должны жить люди, как должны идти дороги. Сейчас у нас идет газификация. Начинаем газификацию внутренних сетей. В первую очередь, хотим Коктал-1, Коктал-2, Юго-Восток, которые дают смог зимой, перевести на газ», - пояснил аким.

Уже позже, по его словам, в течении нескольких лет будут газифицированы остальные участки.

«Потом в течение двух лет и остальной город, частные жилые массивы. Плюс мы еще свой ТЭЦ часть котлов переводим. Поэтому все эти вопросы мы обсуждаем еженедельно несколько раз. На заседании градсовета, координационного совета», - заключил А. Исекешев.

Ксения Давыдова, Астана.


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