Исекешев рассказал, кому подведут газ в первую очередь
Это Коктал-1, Коктал-2 и юго-восточная часть Астаны.
Фото : NewTimes.kz13 июля 2018, 18:33
Во время объезда строящихся автодорожных объектов Астаны аким города Асет Исекешев рассказал о текущей работе по газификации столицы, передает корреспондент Zakon.kz.
«Сейчас мы разрабатываем мастер-план. Провели конкурс, участвовало шесть международных компании - две канадских, две английских. Это те, которые проектируют большие города, такие как Дубаи, Абу-Даби, Сингапур, Лондон. И они показали, как дальше город может развиваться», - сказал он.
Как отметил градоначальник, при таких переговорах стороны обсуждают все вопросы по благоустройству города и инфраструктуре.
«В том числе мы видим, как город должен развиваться, где должны быть парки, где должны жить люди, как должны идти дороги. Сейчас у нас идет газификация. Начинаем газификацию внутренних сетей. В первую очередь, хотим Коктал-1, Коктал-2, Юго-Восток, которые дают смог зимой, перевести на газ», - пояснил аким.
Уже позже, по его словам, в течении нескольких лет будут газифицированы остальные участки.
«Потом в течение двух лет и остальной город, частные жилые массивы. Плюс мы еще свой ТЭЦ часть котлов переводим. Поэтому все эти вопросы мы обсуждаем еженедельно несколько раз. На заседании градсовета, координационного совета», - заключил А. Исекешев.
Ксения Давыдова, Астана.
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