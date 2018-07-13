Глава Еврокомиссии явился на саммит НАТО пьяным?

Жан-Клод Юнкер нетвердо стоял на ногах и все время шатался.

В Сети появилось видео, на котором глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер едва не упал на президента Украины Петра Порошенко во время саммита НАТО в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

Как отмечают британские СМИ, чиновник, скорее всего, был нетрезв, так как он нетвердо стоял на ногах и все время шатался.

Ближе к концу ролика видно, что Юнкер не удержал равновесие и чуть не упал на идущего позади Порошенко. Также главу Еврокомиссии приходилось поддерживать под локоть во время спуска по лестнице.

Позже официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас пояснил, что у главы ведомства был приступ ишиалгии, но сейчас он чувствует себя лучше. Он также назвал "безвкусицей" публикации СМИ об инциденте на саммите.

Юнкера не впервые подозревают в злоупотреблении алкоголем. В прошлом году журналисты отметили его странное поведение на саммите в Женеве, где он постоянно врезался в людей и мебель.

Еще раньше в интернете появился ролик, на котором Юнкер в весьма приподнятом настроении целует политиков в макушки и раздает им пощечины.

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