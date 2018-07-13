Портрет Абая Кунанбаева появился на Костанайской девятиэтажке

Картина предстанет во всей красе перед горожанами в ближайшие пару недель.

Один из стен девятиэтажного дома в Костанае украсит портрет казахского просветителя Абая Кунанбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Работы над стеной дома начались сегодня. На одной из старых девятиэтажных домов Костаная почти в полный рост разместили эскиз портрета Абая с книгой в руках. Картина предстанет во всей красе перед горожанами в ближайшие неделю - две.

«Работы действительно начались сегодня. Проект реализуется в рамках «Рухани жангыру» общественным фондом «Милосердие»,- сообщил в телефонном комментарии руководитель городского отдела ЖКХ Алексей Тарасов. Стоит отметить, что подобного рода искусство на стенах домов многоэтажек чуть ранее появилось в Алматы, Астане и Петропавловске.

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