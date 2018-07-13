Исекешев о «7-20-25»: У нас хватает новостроек, чтобы выкупить по программе

В Астане ежегодно сдается 2,3 млн квадратных метров жилья и цена большинства из них в сегменте «7-20-25».

Аким Астаны Асет Исекешев рассказал о работе, проводимой в рамках реализации недавно стартовавшей в РК ипотечной программе «7-20-25», передает корреспондент Zakon.kz.

«За три года введено в эксплуатацию 7 млн квадратных метров жилья. (…) У нас хватает новостроек, квартиры из которых можно выкупать по программе «7-20-25». Мы сейчас обсуждаем несколько новых программ с Жилстройсбербанком. У нас сдается 2,3 млн квадратных метров жилья и цена большинства из них в сегменте «7-20-25», - сказал он.

По его словам, в рамках обеспечения жильем в Астане планируется построить целые микрорайоны.

«Мы сейчас начинаем очень много новых объектов, причем все частные инвестиции. Будут строиться целые микрорайоны. Например, слева и справа от «Барыс Арены», за ней. У нас сейчас рынок сам откорректировался. Цена на рынке составляет от 240 до 300 тысяч тенге за квадратный метр. У нас большая программа по жилью и мы в этом плане лидеры на рынке и намного опережаем по многоэтажному жилью. Многоэтажное жилье требует проведение сетей, дорог, школ. Тем более, у нас идет большая миграция, приезжают от 50 до 100 тыс. в год людей. Нагрузка на город большая», - пояснил А. Исекешев.

Напомним, новую ипотечную программу поручил разработать Глава государства в марте этого года, чтобы люди имели возможность приобрести жилье. Основные параметры программы «7-20-25»: вознаграждения - не более 7% в год, первоначальный взнос - не более 20%, срок кредита - до 25 лет.

Ксения Давыдова, Астана.

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