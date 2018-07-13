iPhone прожёг руку американке во сне
Судя по всему, девайс нагрелся во время зарядки и чуть не устроил сильный пожар в доме.
Фото : VistaNews.ru13 июля 2018, 19:34
18-летняя жительница Норфолка Раэль Манинг-Мур пожаловалась, что её iPhone загорелся, пока она спала. Смартфон оставил серьёзный ожог на плече девушки, сообщает Life.ru.
По словам Манинг-Мур, аппарат загорелся, пока стоял на зарядке. Судя по всему, она положила его в кровать, во сне придавила своим телом и девайс сильно нагрелся. В итоге она проснулась от сильной боли в районе плеча. "Мне никогда не было так больно, как в ту ночь", — призналась журналистам пострадавшая.
Девушка рассказала, что отнесла iPhone в сервисный центр Apple пару недель назад и пока не получила ответов от компании. Он уточнила, что девайс был подключён к оригинальному зарядному устройству. На запрос журналистов представитель Apple ответил, что специалисты ещё разбираются в инциденте.
"Я не могу перестать плакать, когда вспоминаю о той ночи", — рассказала Манинг-Мур.
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