В Алматы перекроют несколько улиц
Причина - ремонтные работы.
Фото : Амител13 июля 2018, 20:01
В Алматы перекроют несколько улиц из-за ремонтных работ, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского дорога на данном участке будет перекрыта с 14 по 22 июля текущего года, - говорится в сообщении.
В связи с реконструкцией инженерных сетей по улице Яссауи от улицы Толе би до проспекта Райымбека движение на данном участке будет ограничено с 22.00 часов 14 июля до 10.00 часов 15 июля текущего года.
В связи с реконструкцией улицы Кунаева (быв. Алматинская) от ул. Яссауи до Рыскулова в мкр. Таусамалы, движение будет перекрыто в ночное время суток с 23:00 до 06:00 утра с 16 по 26 июля.
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