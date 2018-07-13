Как Исекешев дороги инспектировал

Глава города Астана в целом остался доволен текущим исполнением автодорожных проектов по строительству Большой и Малой кольцевых дорог.

Аким Астаны Асет Исекешев сегодня с проверкой посетил ряд строящихся автодорожных объектов - это участки дороги, которые в скором времени образуют Большое кольцо и Малое кольцо столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

Первым делом градоначальник прибыл на участок будущей дороги ул. №27 - от ул. №39 (Тауелсыздык) до ул. Калдаякова. Проектом предусматривается строительство новой улицы с восьмиполосным движением, протяженностью 5,9 километра. Кроме этого запланированы сети, водопровод, бытовая и ливневая канализация, электроснабжение и освещение. Объект намерены завершить в следующем году.

Работа здесь, что называется, кипела. Бульдозеры дружно расчищали местность, стороной лежали земля, трубы и стройматериалы. Но неудобства ничуть не смутили акима Астаны. Он с оптимизмом отметил, что в скором времени данный отрезок строящейся дороги сомкнется с другими запланированными объектами и существующими дорогами, и образует Большую кольцевую дорогу. Всего Большая кольцевая обойдется бюджету города в 56 миллионов тенге. Но она позволит обеспечить объезд акмолинскому и карагандинскому транзитному транспорту вокруг Астаны.

«Это очень большой, важный проект, потому что он разгрузит Мангелик ел, Кабанбай батыра и все потоки, которые идут с карагандинского направления и с Юго-Востока, которые сейчас идут через центральную улицу - они пойдут здесь. Поэтому проезд очень важен. В принципе все идет по графику», - удовлетворенно заметил Асет Исекешев.

Спросив у подрядчиков, нет ли перебоев с поставками или других проблем и получив отрицательный ответ, глава города отправился дальше.

Следующим объектом стала ул. №27 на участке от ул. Бейсековой и до пр. Туран. Эта дорога уже будет относиться к Малой кольцевой. Это также будет улица с восьмиполосным движением, протяженностью 3 километра. Здесь будут построены магистральные инженерные сети, к которым предусмотрено подключение всей прилегающей застройки вдоль ул. Хусейн бен Талал. Завершение строительства - тоже 2019 год.

«Мы для себя ставим, что к 2020 году надо завершить. Там параллельно LRT будет. То есть будет Большая, Малая кольцевые дороги. Получается, транспортный каркас на предстоящие 10 лет делаем», - резюмировал по итогам докладов подрядчиков аким.

К слову, градоначальник заранее развеял возможные опасения астанчан по поводу образования пробок как в Москве.

«У нас в основном улицы прямые, а колец будет всего два - так что это смешанный тип дорог. Никакого аналога Садового кольца и проблем с пробками. Кольца не станут главными артериями, а будут служить объездными трассами и хорошо разгрузят столицу», - пояснил он.

Заключительным аккордом стало посещение ул. Сарайшык на участке от ул. Бейсековой до пр. Туран. Это один из участков Малой кольцевой дороги. Проект предусматривает строительство новой улицы с восьмиполосным движением протяженностью 3 километра. Реализация проекта начата с 2014 года. В текущем году был обеспечен проезд протяженностью 3 км с устройством инженерных сетей.

«Мы для себя называем Малое кольцо. Но оно как бы полукольцо. Начинается от железнодорожного вокзала и до улицы Бейсекова. Мы должны их соединить, тогда, во-первых, мы разгрузим центральные улицы, во-вторых, вдоль дорог пойдут сети. Это возможность для строительства нового жилья», - указал Асет Исекешев.

Наряду с этим без внимания главы города не остались окраины. В настоящее время в рамках приоритета «Астана - город без окраин» акимат ведет планомерную работу по асфальтированию жилых массивов в районе Юго-Востока, Ондириса, Коктал-1, Коктал-2.

«Мы поставили задачу: в этом году заасфальтировать большую часть и завершить всю работу по всем массивам в следующем году. Там должны быть освещение, теплые остановки, не говоря о поликлиниках, спортплощадках, школах», - уточнил аким.

Кстати, во время объезда журналисты поинтересовались, в какой части города он живет и устаивает ли его тот район. Асет Исекешев не стал называть точного адреса. Но он рассказал, что проживает в старой части Астаны и находит это место симпатичнее, чем левый берег, пошутив при этом, что приезжающим в гости родственникам все же левый нравится больше.

Ксения Давыдова, Астана.

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