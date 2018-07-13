Столичный велосипедист погиб в Бурабае

Полиция выясняет причины гибели велосипедиста, тело которого обнаружено вблизи отеля в Щучинско-Бурабайской курортной зоне. Погибший оказался жителем Астаны.

По информации полиции, бездыханное тело 68-летнего мужчины обнаружено вблизи города Щучинска, передаёт корреспондент BNews.kz.

"В двух километрах от города Щучинск, около отеля вдоль автодороги "Щучинск-Боровое" обнаружено тело мужчины, 1950 года рождения. Рядом с ним лежал велосипед "Номад" чёрно-жёлтого цвета", - рассказала в телефонном разговоре руководитель пресс-службы ДВД Акмолинской области Гульнара Пинчук.

Установлено, что погибший является жителем г.Астаны. На теле у него имеются ссадины.

"В ходе осмотра на правой руке и лобной части головы у мужчины имеются ссадины. По факту обнаружения проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК", - дополнила руководитель пресс-службы департамента.

Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причин, которые могли способствовать гибели велосипедиста.

Одна из наиболее вероятных: мужчина был сбит автомобилем, который затем скрылся с места происшествия.

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