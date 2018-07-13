Выпускники КарГТУ получили «бракованные» дипломы

Администрация университета сообщила, что описанное случилось не по ее вине.

Дипломы с опечаткой вручили бакалаврам Карагандинского государственного технического университета. Как удалось выяснить, речь может идти о более чем 1100 выпускниках, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Ekaraganda.kz.

По словам выпускника КарГТУ вручение дипломов было 10 июля. Опечатку в названии вуза на английском языке он обнаружил в тот же день. Она закралась в слово «technical», в переводе означающее «технический». Вместо него бакалаврам вручили дипломы с тем же словом, но в нем была пропущена буква «h» - «tecnical».

Прокомментировать ситуацию в вузе отказались. К настоящему моменту администрация университета сообщила только то, что описанное случилось не по ее вине. Тем временем другие выпускники сообщают о той же проблеме.

- Сегодня мы ходили в вуз. Нам стало известно, что «бракованные дипломы» получили более 1100 выпускников. Откуда взялась опечатка? Точного ответа на этот вопрос нам никто не дает. Говорят, что купили программу, которая печатает эти дипломы, и с ней возникла проблема. Отправляют нас в ЦОН, чтобы исправить их ошибку. Это бесплатная процедура, но она занимает 30 рабочих дней. У меня этого времени просто нет – я должна успеть отправить свои документы в российский вуз для поступления в магистратуру, - сетует выпускница КарГТУ Альфия Султангалина.

Исходя из слов девушки, руководство вуза не собирается признавать своей вины в случившемся. Вместо того чтобы принести выпускникам извинения, там заявляют: ничего страшного во всем этом нет, ведь слова на русском и английском языках написаны верно. Похоже, что о сложностях, которые могут возникнуть у выпускников при устройстве на работу в иностранную компанию или при поступлении в зарубежный вуз, там не задумываются.

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