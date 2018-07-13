Новый современный кирпичный завод заработал в Акмолинской области

Производство строительных материалов будет выпускаться под брендом «Made in KZ».

На индустриальной карте Акмолинской области в рамках реализации Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» появился новый завод, выпускающий в ассортименте керамический кирпичи и крупноформатные керамические блоки. Современное конкурентоспособное предприятие по производству проверенного веками прочного, надежного и всегда востребованного строительного материала начало свою работу в ауле Кабанбай батыра Целиноградского района, сообщает Управление внутренней политики, сообщает zakon.kz со ссылкой на Управление внутренней политики Акмолинской области.

ТОО «Astana Ceramics» благодаря государственной поддержке и привлечению заемных средств наладило выпуск конкурентоспособной продукции, автоматизировало производство и внедрило новые технологии. По программе «Дорожная карта бизнеса-2020» инициаторам проекта были выдано субсидий на 2,5 млрд. тенге. Общий же бюджет проекта составил 3,8 млрд. тенге.

Производственный процесс теперь базируется на самом современном технологическом оборудовании от ведущих мировых производителей. Введенные новые мощности позволят увеличить объем производства предприятия до 3 млн. штук готовой продукции в год. Кроме того, в рамках проекта создано более 50 рабочих мест.

В торжественной церемонии открытия нового предприятия, кроме местной администрации, участвовали Чрезвычайный и Полномочный посол Испании в РК Педро Хосе Санс Серрано, представители инжиниринговых компаний, осуществлявших модернизацию предприятия - «Beralmar Techologic S.A.» и «Talleres Felipe Verdes S.A» (Испания), а также ЧАО «Харьковский машиностроительный завод «ПЛИНФА» (Украина).

Производство строительных материалов будет выпускаться под брендом «Made in KZ», которые, несомненно, займут достойное место в своем сегменте на рынках области и республики.

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