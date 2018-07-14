В Алматы водитель, поехав по встречке, опрокинул машину в арык
Вместе с водителем в машине находился ребенок.
Фото : zakon.kz14 июля 2018, 00:23
Водитель автомобиля Toyota Carina стал виновником и единственным участником ДТП, сообщает корреспондент zakon.kz.
Водитель Toyota Carina ехал по улице Радостовца, по всей видимости, не заметив знака «Выезд на дорогу с односторонним движением» свернул на улицу Карасай-батыра. Машин на улице не было, и водитель не сразу заметил свою оплошность.
Лишь когда встречный автомобиль едва не столкнулся с ним, водитель свернул в сторону и не справившись с управлением, опрокинул машину в арык.
Помимо него в автомобиле находился ребенок. К счастью, никто не пострадал.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
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