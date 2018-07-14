Ернар Садирбаев вышел в финал «Славянского базара»

Финал состоится 14 июля.

Казахстанский певец Ернар Садирбаев, известный как Амре, прошел в финал «Славянского базара», сообщает zakon.kz со ссылкой на его продюсера Жана Муканова.

«По итогам первого дня из конкурса вылетело 6 стран: Мексика, Греция, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Гвинея, Египет. Казахстан прошёл дальше!», - написал Жан Муканов на своей странице в Инстаграме.

Завтра в Летнем амфитеатре состоится первый день финала, во время которого конкурсанты исполнят славянские хиты в сопровождении Национального академического концертного оркестра под управлением М. Финберга. Закроет выступление казахстанец Амре.

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