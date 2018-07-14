Ернар Садирбаев вышел в финал «Славянского базара»
Финал состоится 14 июля.
Фото : Instagram14 июля 2018, 00:45
Казахстанский певец Ернар Садирбаев, известный как Амре, прошел в финал «Славянского базара», сообщает zakon.kz со ссылкой на его продюсера Жана Муканова.
«По итогам первого дня из конкурса вылетело 6 стран: Мексика, Греция, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Гвинея, Египет. Казахстан прошёл дальше!», - написал Жан Муканов на своей странице в Инстаграме.
Завтра в Летнем амфитеатре состоится первый день финала, во время которого конкурсанты исполнят славянские хиты в сопровождении Национального академического концертного оркестра под управлением М. Финберга. Закроет выступление казахстанец Амре.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4928027-106d191a75601abd2071d469c2e6eef7
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...