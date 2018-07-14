Актера Владимира Этуша госпитализировали
Как сообщили в театре имени Вахтангова, актер находился на отдыхе за границей, где почувствовал себя плохо.
Фото : Vesti.Ru14 июля 2018, 01:10
Актер театра имени Вахтангова, народный артист СССР 96-летний Владимир Этуш после отдыха попал в больницу. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор театра Кирилл Крок.
"Владимир Абрамович Этуш находился на отдыхе за границей, где почувствовал себя плохо, и по причине нездоровья прилетел в Москву", - сказал он. "В настоящее время актер госпитализирован и находится под наблюдением врачей", - добавил директор.
"Даже учитывая возраст и болезни Этуша, хочется надеяться на то, что он выздоровеет, и все будет хорошо", - заключил директор вахтанговскотого театра.
Владимир Этуш, в частности, снимался в фильмах "Кавказская пленница", "Приключения Буратино", "Старая, старая сказка" и многих других. Он был ректором Театрального института им. Бориса Щукина. Лауреат Государственной премии РФ (2002).
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