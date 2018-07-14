Головкин согласился на бой с непобежденным американцем

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) уже строит планы после рематча с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.



Так, казахстанский боксер рассматривает вариант обязательной защиты пояса WBC в поединке с непобежденным американцем Джермаллом Чарло (27-0, 21 КО).





«Как чемпион, я всегда говорю, что готов драться. Я открыт. Давай сделаем это», — цитирует Головкина журналист телеканала ESPN Брайан Кэмпбелл.

Однако вместе с тем Геннадий сказал, что все-таки наиболее желаемый его соперник — чемпион WBO Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО), поскольку в планах GGG — объединить все пояса в дивизионе.На второй бой «Канело» — GGG, который состоится 15 сентября на T-Mobile Arena, букмекерская контора Profit Betting предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.61, победа Альвареса — 2.57, ничья — 21.5.